مصرع صیادین اثنین فی اشتعال لنش للصید بالقرب من سواحل عمان

جابهار/ 10 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - قال مدیر عام الثروة السمكیة فی محافظة سیستان وبلوشستان (جنوب شرقی ایران)، إن حادث اشتعال الحریق فی لنش كنارك لصید السمك، أسفر عن مصرع شخصین إثنین وإصابة اثنین آخرین.

واضاف هدایت الله مرادزهی فی مقابلة مع مراسل ارنا الیوم السبت، ان النیران اشتعلت فی لنش صید الاسماك علي بعد 120 میل بحری من میاه جابهار الساحلیة بالقرب من سلطنة عمان اللیلة الماضیة.
وأوضح أنه بعد أن انفجر خرطوم المحرك وبدأ الحریق، حوصر أربعة أشخاص فی غرفة المحرك، حیث قتل شخصان فیما أصیب اثنان آخران.
وقال المدیر العام للثروة السمكیة فی محافظة سیستان وبلوشستان: إجمالا، كان هناك 16 شخصا فی اللنش، و تم إخماد النیران بعد ثلاث ساعات باستخدام 10 طفایات حریق، وبمساعدة جهود إغاثة من القوات العمانیة.
وأشار إلي أن اللنش كان قد توجه الي المیاه الدولیة وتعرض للحادث حین العودة محملا بأكثر من 60 طنا من الأسماك الصناعیة.
تقع كنارك علي بعد 640 كیلومترا جنوب زاهدان، مركز سیستان وبلوجستان، علي ساحل بحر عمان.
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مصرع صیادین اثنین فی اشتعال لنش للصید بالقرب من سواحل عمان

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