هَل زارَ نِتنياهو إسلامَ أباد سِرًّا تَمهيدًا للتَّطبيعِ بين إسرائيل وباكِستان؟

وزير الخارجيّة الباكستانيّ شاه محمود قريش نَفي أمام البرلمان هُبوط أيَّ طائرةٍ إسرائيليّةٍ في باكِستان، لكن مُوظَّفِي قاعِدة نور خان الجَويّة أكَّدوا أنّهم شاهَدوا الطائرة التي تَوقَّفت في القاعِدة ساعات ثُمَّ عادَت إلي تَل أبيب عبر مطار عمان الأُردني يوم 24 تشرين ألاوّل (أكتوبر) الماضي، أثناء مُقابَلة مُراسِلة موقع “ميدل إيست أي”.

رئيس الوزراء الباكستانيّ الجَديد الذي أدلَي بتَصريحاتٍ قويّةٍ حول عَزمِه اتِّباع سياسة حِياديّة في حَرب اليمن، وكذلك في الخِلاف الإيرانيّ السعوديّ، حرص علي المُشارَكة في مُؤتَمر الاستثمار الذي انعَقَد في الرياض قبل عشرة أيّام، وقال لصحيفة “الغارديان” البريطانيّة التي “استهجَنت” زيارته هَذهِ في وَقتٍ قاطَع المُؤتَمر مُعظَم وزراء الماليّة ومُدَراء البُنوك والشَّرِكات الغربيّة الكُبري احتجاجًا علي اغتيالِ السُّلطات السعوديّة للصِّحافي جمال خاشقجي، قالَ أنّه يأسَف لهَذهِ الجَريمة ولكنّه يُريد “المال” لمُواجَهة الأزَمَة الاقتصاديّة الخانِقَة التي تَمُر بِها بِلادُه.

عمران خان عادَ إلي إسلام أباد وفي جَيْبِه “صَكًّا” سُعودِيًّا بسِتّة مِليارات دولار نِصفُها ودائِع في البنك المركزيّ الباكستانيّ مُقابِل مُشاركته في هذا المُؤتمر الذي كانَ الهَدف مِنه الإيحاء بأنّ السعوديّة مُستَقِرَّة، وباتَت عُنوانًا رَئيسيًّا للمُستَثمرين وكِبار الشَّرِكات الغربيّة، والتَّغطِية بشَكلٍ أو بآخِر علي جريمَة الاغتيال المَذكورة آنِفًا.

لا نَتَوقَّف كَثيرًا عِند مسألة هُبوط الطائرة الإسرائيليّة في إسلام اباد، ولَن نُفاجَأ إذا كان بِنيامين نِتنياهو أحَد رُكّابها مِثلما أشارت بعض التقارير الإخباريّة غير المُؤكَّدة رَسميًّا، فنِتنياهو زارَ مسقط، عاصِمة سلطنة عُمان، ووزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيليّة لبّت دَعوةً رسميّةً لزِيارة الإمارات، واليوم ( امس ) أعلَنت إسرائيل عَن تلقّي وزير اقتصادِها إيلي كوهين، دَعوَةً مِن البَحرين للمُشارَكة في مُؤتمرٍ فيها، بينَما نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليّة تقريرًا لمُراسِلتها سميدار بيري مِن قلب مدينة الدوحة أكَّدت فيه أنّ العاصِمة القطريّة تَعُجُّ بالجِنرالات الأمنيين والرِّياضيين ورِجال الأعمال الإسرائيليين، ولن نَستغرِب إذا ما قامَ نِتنياهو بإكمالِ جولته التي بَدأها بمسقط بزيارَة عِدّة عَواصِم خليجيّة أُخرَي في الأيّامِ المُقبِلة.

نَحزَن لأنّنا عَوّلنا كَثيرًا علي عمران خان، لاعِب الكريكت العالميّ، وخريج جامعة أكسفورد لاتِّخاذِه مَواقِف لا تَنسَجِم مع مَواقِفه الرَّافِضَة للظُّلم الإسرائيليّ التي تبنّاها أيّام جُلوسِه في مَقاعِد الدِّراسة، ولم نَتَوقَّع مِنه أن يكون أوّل رئيس وزراء باكِستاني يَفْتَح مَطارات بِلاده لطائِراتٍ إسرائيليّةٍ.

نأمَل أن تكون هَذهِ الأخبار غير دقيقة، وحتّي لو ثَبُتَ أنّها كذلِك، فمَن يلومه بعد أن باتَت الهَرولة العَربيّة نحو التَّطبيع المَنظَر الأكثَر رواجًا هَذهِ الأيّام.

إنّه زَمَن الرِّدَّة، وفَكُّ الارتباط بالقَضايا العادِلة، والشُّعوب المَظلومة، وعلي رأسِها القضيّة الفِلسطينيّة.

“رأي اليوم”

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