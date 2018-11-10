37 إصابة برصاص الاحتلال علي طول حدود قطاع غزة في جمعة 'المسيرة مستمرة'

بيروت/10 تشرين الثاني/اكتوبر/ارنا-أصيب 37 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مشاركتهم في الجمعة الـ 33 لمسيرة العودة والتي أطلق عليها اسم 'المسيرة مستمرة'.

وأفادت التقارير أن آلاف الجماهير شاركت في مسيرات العودة علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية.

وبدأت الجماهير، بالتوافد نحو مخيمات 'العودة' المُقامة عصر اليوم، للمشاركة بفعاليات 'مسيرات العودة وكسر الحصار' السلمية.

وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، علي الجمعة الـ33 للتظاهرات السلمية، اسم 'المسيرة مستمرة'

ودعت الهيئة، في بيان لها اليوم، الفلسطينيين للمشاركة في المسيرات بمخيمات العودة علي حدود غزة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتي تحقيق جميع أهدافها.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة 'حماس'، حازم قاسم، إن 'الجماهير الفلسطينية تخرج في مسيرات اليوم بإرادة أكبر وعزيمة أمضي لتنفذ قرارها الجمعي بكسر الحصار عن غزة'.

وأضاف في بيان صحفي، أن 'الجماهير تخرج لإكمال نضالها لتحقيق أهداف هذه المسيرات وفي مقدمتها كسر الحصار'.

وشدّد قاسم علي أن 'هذه الجماهير مصرّة علي العيش بحرية وكرامة مع تمسكها بثوابتها، وأنها لن تقبل العيش تحت الحصار بعد الآن'.

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلي قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
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37 إصابة برصاص الاحتلال علي طول حدود قطاع غزة في جمعة

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