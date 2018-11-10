عون: ادعاءات اسرائيل حول مصانع اسلحة ومخابئ سرية غير صحيحة

بيروت/10 تشرين الثاني/اكتوبر/ارنا-قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ان الادعاءات الاسرائيلية عن وجود مصانع اسلحة ومخابئ سرية في عدد من الاماكن اللبنانية لا اساس لها من الصحة.

و أبلغ عون، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كارديل، خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان 'اركان السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان رافقوا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في جولة تأكدوا خلالها من عدم صحة هذه الادعاءات. كذلك فان قيادة 'اليونيفيل' نفت ان تكون هناك اسلحة في مناطق وجود منظمة الاخضر بلا حدود'.

ولفت الي ان 'لبنان ملتزم المحافظة علي الاستقرار علي طول الحدود وتطبيق القرار 1701، في وقت تواصل فيه اسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية في البر والبحر والجو، غير آبهة بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن والامم المتحدة'.

وجدد الرئيس عون التأكيد علي 'موقف لبنان الداعي الي عودة النازحين السوريين الي بلادهم'، لافتا الي ان 'عمليات العودة الطوعية التي تحققت حتي الان باشراف الامن العام اللبناني اتت بناء علي طلب النازحين السوريين الذين لم ترد منهم اي معلومات عن مضايقات تعرضوا لها بعد العودة'، داعيا المجتمع الدولي الي 'المساعدة علي تأمين هذه العودة'.

كارديل
وكانت السيدة كارديل ابلغت الرئيس عون انها 'ستغادر بيروت الي نيويورك لتقديم تقرير حول مراحل تنفيذ القرار 1701 امام مجلس الامن في اطار الاحاطة الدورية'.
واعربت عن 'ارتياح الامم المتحدة للتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية والخطوات التي تتخذ لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من القيام بدوره كاملا'. كما اعربت عن 'التقدير للرعاية التي يقدمها لبنان للنازحين السوريين علي ارضه'.
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عون: ادعاءات اسرائيل حول مصانع اسلحة ومخابئ سرية غير صحيحة

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