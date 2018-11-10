الشيخ حمود: رفض الحريري توزير سني من غير المستقبل غير مقبول والاعذار ليست مقنعة

و أسف الشيخ حمود في موقفه السياسي الاسبوعي، أن 'الحياة السياسية في لبنان تتجه اكثر فأكثر الي تكريس الطائفية والمذهبية علي عكس ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الطائف، حيث تم الاتفاق علي انشاء لجنة لإلغاء الطائفية السياسية ولم يتم تشكيلها'.



وقال: 'الامور تذهب الي عكس ما تم الاتفاق عليه، ولقد برزت هذه الطائفية والمذهبية في تشكيل هذه الحكومة اكثر من أي وقت مضي، وباعتبار ان قانون الانتخاب النسبي أزال احتكار الزعماء التقليديين في تمثيل طوائفهم، وهذا امر ايجابي بالتأكيد وينبغي ان ينسحب علي الجميع'.



أضاف: 'إننا ننصح الرئيس الحريري بأن يتراجع عن هذا الموقف ويثبت ان زعامته اوسع من تيار المستقبل، ان هذا الامر يؤكد زعامته وقدرته علي ادارة البلد بشكل افضل، وليس بالتأكيد انتحارا ولا امرا يسيء إليه، وانه لمن المستغرب ان يتم النظر الي هذا الامر من زاوية واحدة'.



وتابع: 'نقول هذا ونحن نؤكد مرة بعد مرة ان المنطق الطائفي والمذهبي، منطق مرفوض، نتمني ان يخرج الجميع منه. من هنا حتي يحصل هذا، فإننا ندعو الي العدالة والمساواة في التمثيل وان يعتمد ميزان واحد للجميع، ونؤكد ان هذا الامر قوة للرئيس الحريري وليس اخفاقا له'.



وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال: 'ان من يكتفي برؤية الامور السلبية، كالفتن التي تحصل في المخيمات مرة بعد مرة، حيث يستعمل السلاح في غير مكانه ويقتل المدنيون وتدمر البيوت، وفي مقابل هذا المشهد المؤلم فإننا نري كثيرا من الايجابيات تؤكد علي قدسية هذه القضية وأولويتها... عندما نسمع مثلا، ان شابا قُتل في حادث سيارة ورفض علماء الدين ان يصلوا عليه ولم يشارك احد في جنازته، لأنه كان قد باع عقارا للصهاينة في القدس.. عندما نري ذلك ونري مسيرات العودة تستمر رغم سقوط الشهداء، ونري تصميم المقاومين علي الاستمرار في مراكمة القوة والاستعداد، فإننا نؤكد ان هذا المشهد يؤكد علي الايجابيات التي لا يراها كثيرون'.

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