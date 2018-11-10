ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

جاء ذلك فی تصریح ادلي به خوشرو خلال اجتماع لمجلس الامن الدولی عقد عصر الجمعة حول موضوع السلام والامن الدولی مع التاكید علي التعددیة ودور منظمة الامم المتحدة.

واضاف، ان سیاسات امیركا احادیة الجانب واجراءاتها اللاقانونیة تتناقض مع سیادة القانون والمبادئ السائدة علي میثاق الامم المتحدة والتعددیة.

وانتقد مندوب ایران بشدة سیاسات امیركا احادیة الجانب واضاف، ان سیاسات امیركا الانانیة واجراءاتها احادیة الجانب قد عرضت للخطر ركائز التعاون الدولی ومنهج التعددیة.

واكد خوشرو، ان نتیجة هذا التوجه الامیركی هو الخروج من مجلس حقوق الانسان والیونسكو ومعاهدة باریس والاتفاق النووی واضاف، ان خروج امیركا من الاتفاق النووی واعادة الحظر من جانب واحد ینتهك صراحة القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن ویتعارض مع الحقوق الدولیة.

واوضح بانه وللمرة الاولي فی تاریخ منظمة الامم المتحدة تقوم امیركا العضو الدائم بمجلس الامن الدولی والمالكة لحق الفیتو بمعاقبة سائر شعوب العالم لیس بسبب نقضها لقرار مجلس الامن بل لاتباعها له.

وصرح مندوب ایران فی الامم المتحدة بانه علي العالم الا یسمح لامیركا بمواصلة هذا السلوك احادی الجانب والمتكبر والانانی المرتكز علي القوة بدل سیادة القانون.

واشار خوشرو كذلك الي امتناع امیركا عن تنفیذ القرار الاخیر الصادر عن محكمة العدل الدولیة فی لاهای، داعیا الي ادانة ورفض الحظر الامیركی من قبل المجتمع الدولی عملیا ولیس بالكلام فقط.

واضاف، انه بناء علي 12 تقریرا صادرا عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة فقد نفذت ایران جمیع تعهداتها وستواصل ذلك مستقبلا ایضا بما یتناسب مع المكاسب التی تحصل علیها.

یذكر انه خلال اجتماع مجلس الامن الدولی الذی عقد لدراسة سبل تعزیز التعددیة، اكدت الكثیر من الحكومات دعمها لنهج التعددیة وانتقدت بصورة صریحة او ضمنیة نهج التفرد من جانب امیركا وسیاستها تجاه الاتفاق النووی.

انتهي ** 2342

