امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

بغداد/10 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-اكد امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي ان امريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات ضد ايران ، وان العراق حكومة وشعبا غير مستعد بقبول العقوبات الامريكية ولا التقاطع مع الجمهورية الاسلامية.

وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، ان ' امريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات ضد ايران ، وان العراق حكومة وشعبا غير مستعد بقبول العقوبات الامريكية ولا التقاطع مع الجمهورية الاسلامية'.
واضاف ان امريكا ستستثني العراق كما استثنت ثماني دول، والعراق دولة وشعبا غير مستعد بالقبول بالعقوبات الجائرة علي شعب ذنبه انه تحرر من العبودية وغير مستعد للتقاطع مع الجمهورية التي وقفت بجانبه'.
و ثمن السيد القبانجي موقف رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي تجاه تبني الحشد الشعبي وموقفه الداعم، مقدما له الشكر لموقفه بعدم الالتزام بالعقوبات الامريكية ضد ايران.
كما شكر امام جمعة النجف الاشرف موقف وزير الخارجية العراقي لرفضه بيان الولايات المتحدة ودعوته لترامب بسحب البيان، معتبرا سماحته ان هذه المواقف هي مواقف عز.
وكذلك تقدم بالشكر لموقف وزير الكهرباء الذي صرح بعدم الالتزام بالعقوبات الامريكية بشأن استيراد الكهرباء من ايران.
وفي الشأن الاقليمي والدولي استنكر السيد القبانجي موقف حكومة البحرين وسياسة التطبيع المعلنة مع اسرائيل وتشكيلها مركز دراسات بعضوية إسرائيل للتعايش السلمي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة البحرينية بقمع شعبها البحريني وصدور حكم السجن المؤبد ضد الشيخ علي السلمان لانه رفع صوته مطالبا بحقوق الناس.
ولفت الي ان 'البحرين والسعودية يمضون بسياسة التطبيع مع اسرائيل ويقولون ان الخطر عليهم هي ايران والحقيقة هي التشيع والارادة التي تهز عروشهم'، مشددا القول اننا 'نستنكر سياسة التطبيع ومصادرة البحرين لحقوق شعبها، ونحن علي اطمئنان ان هذه الحكومات آيلة للسقوط سريعا ان شاء الله'.
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العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

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