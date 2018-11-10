دبلوماسی ایرانی: نامل بان یكون مؤتمر السلام حول افغانستان مثمرا

موسكو / 9 تشرین الثانی / نوممبر /ارنا-
اعرب مدیر عام شؤون اسیا الغربیة بوزارة الخارجیة الایرانیة رسول اسلامی عن امله بان یحقق مؤتمر السلام حول افغانستان فی موسكو النتائج المرجوة منه.

وفی تصریح ادلي به للصحفیین الیوم الجمعة قال اسلامی الذی مثل ایران فی المؤتمر، ان مساعینا والدول الاخري بالمنطقة تتضمن دعم افغانستان ونامل فی ضوء الاراء المطروحة فی المؤتمر بان نتمكن من الوصول الي الاهداف المرجوة منه.
وفی تصریح لوكالة 'ریانوفوستی' وصف المؤتمر بأنه یحظي باهمیة اكبر مقارنة مع المؤتمرات الاخري حول افغانستان نظرا لان ممثلین عن المجلس الاعلي للسلام فی افغانستان بالاضافة الي طالبان وبلدان الجوار شاركوا فیه.
واضاف، ان الامكانیة توفرت لاجراءات لقاءات مباشرة بین مندوبی المجلس الاعلي للسلام فی افغانستان وطالبان سواء خلال المؤتمر او علي هامشه.
واوضح اسلامی بان المشاركین فی مؤتمر السلام فی افغانستان دعوا لعقد مؤتمر مماثل فی المستقبل القریب، معربا عن امله بان یحقق المؤتمر القادم حول افغانستان نتائج افضل.
یشار الي ان المؤتمر الدولی للسلام فی افغانستان انعقد بنسخته الثانیة الجمعة فی موسكو بمشاركة مندوبین عن اللاعبین الاقلیمیین والعالمیین وكذلك البلدان الصدیقة لكابول.
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دبلوماسی ایرانی: نامل بان یكون مؤتمر السلام حول افغانستان مثمرا

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