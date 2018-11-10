النرويج توقف تصدير المواد العسكرية إلي السعودية

ونقل البيان عن وزير الخارجية النرويجي اين اريكسن سريد، قوله: 'قررنا أنه في الوضع الحالي لن نصدر أي تراخيص جديدة لتصدير مواد عسكرية أو منتجات متعددة الاستخدامات للاستخدام العسكري في المملكة العربية السعودية'، مشيرا في الوقت نفسه، إلي أن النرويج لم تصدر أبدا أي أسلحة أو ذخائر للسعودية بشكل مباشر.

وجاء القرار بخصوص المواد العسكرية بعد تقييم التطورات الأخيرة في السعودية والمنطقة، وتأزم الوضع في اليمن، وفقا للبيان.

في الوقت نفسه، أوضح البيان أن وزارة الخارجية النرويجية لا تملك بيانات حول استخدام المواد العسكرية أو أي معدات من النرويج في الحرب علي اليمن.

ووفقا لقناة NRK النرويجية، فإن النرويج باعت السعودية مواد ومعدات مختلفة متعلقة بالمجال العسكري بمبلغ إجمالي قدره 41 مليون كرونة نرويجية، وهو أكثر بكثير من عام 2016، عندما بلغ حجم هذه الصادرات 23 ألف كرونة (1 دولار يساوي نحو 8.1 كرونة).

وبينت القناة أن بعض المنظمات العامة وممثلي المعارضة في البلاد، ناشدوا الحكومة النرويجية مرارا بوقف تصدير المواد العسكرية إلي السعودية، مشيرين بذلك إلي الوضع في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.

انتهي ** 2342

