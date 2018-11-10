ايران تؤكد عزمها علي الاستفادة من الطاقة النووية للاغراض السلمية

جاء ذلك في كلمة القاها آل حبيب، خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الجمعة والذي خصص لمناقشة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واكد علي حق جميع الدول في استخدام الطاقة النووية السلمية منوها الي تعهد الدول المتقدمة في بذل اقصي درجات التعاون مع البلدان النامية لاستخدام الطاقة النووية وامتلاك المعدات والتقنية والمواد النووية للاغراض السلمية.

ونوه الي ان التهم حول البرنامج النووي الايراني كانت دون اساس وشكلت ازمة مختلقة منذ البداية، ووصف المشاركة الايرانية الفاعلة في المفاوضات التي اثمرت عن التوقيع علي الاتفاق النووي والتقارير المتتالية للوكالة الدولية القائمة علي الالتزام الكامل لطهران ببنوده خير دليل علي سلمية برنامجها النووي.

وندد آل حبيب بالحظر الاميركي الاخير واعتبره انتهاكا لقرار مجلس الامن 2231 والاتفاق النووي، موضحا ان سياسات اميركا حيال الاتفاق النووي وقرار مجلس الامن الدولي دلت بوضوح علي انها لم تكن تشعر باي قلق حيال البرنامج النووي الايراني حتي في الماضي وقد اطلقت الاكاذيب مرات عديدة بهدف الاستمرار في مواقفها المناوئة لايران.

واكد علي ضرورة تحلي المجتمع الدولي بالمزيد من اليقظة حيال الحفاظ علي نظام حظر الانتشار النووي والاستمرار في تنفيذ الاتفاق النووي في مواجهة التهم الاميركية المختلقة المناهضة لايران.

ودعا المجتمع الدولي الي تحمل مسؤولياته باتخاذ مواقف وردود افعال مناسبة في مواجهة الحظر الاميركي الجديد، مؤكدا علي ضرورة التزام جميع الموقعين علي الاتفاق النووي بعهودهم بشكل كامل والرد علي انتهاك اميركا السافر للاتفاق وخطواتها اللاقانونية.

وقال، ان من مسؤولية المجتمع الدولي في اطار المبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة ودعم التعددية، المبادرة للحفاظ علي الاتفاق النووي ورفض اجراءات اميركا احادية الجانب.

انتهي ** 2342

