طهران تدين العملية الارهابية في ملبورن

وقال قاسمي في تصريح له اليوم الجمعة بهذا الصدد، ان القيام بمثل هذا الاعمال الشنيعة واللاانسانية دليل علي ان الغدة السرطانية داعش فكر ارهابي ولاانساني قبل ان يكون تنظيما ارهابيا.

واضاف، ان داعش وفي ظل اعوام من الدعم الذي تلقاه من بعض الدول سواء الدعم الفكري او السياسي او المالي او العسكري، قد مد جذوره في الكثير من مناطق العالم واستقطب لفكره المنحط واللاانساني افرادا من مختلف البيئات والثقافات الاجتماعية من العديد من مناطق العالم وان سبيل النجاة الوحيد منه وانقاذ المجتمع البشري من شر هذا الفكر الشيطاني هو القطع الكامل والحقيقي للدعم عن جميع الجماعات والزمر الارهابية واجتثاث جذورها.

وقد أفادت وسائل إعلام أسترالية بمقتل شخص وإصابة عدد من المارة ورجال شرطة، نتيجة هجوم شنه رجل مسلح بسكين بعد أن صدم بسيارته حشدا من الناس وسط ملبورن في أستراليا.

وقالت الشرطة المحلية في ملبورن إنها عثرت علي عبوات غاز في سيارة المهاجم المحترقة بعد تمشيط منطقة الحادث، مشيرة إلي أنها تتعامل مع الحادث علي أنه عمل إرهابي.

وأضافت الشرطة أن حادث الطعن أسفر عن سقوط قتيل واحد ووقوع جريحين تم نقلهما إلي المستشفي.

وبحسب بيانات الشرطة فقد تم اعتقال المهاجم في مكان الحادث علي الفور، وتم نقله إلي المستشفي بعد إصابته بعيارات نارية في منطقة الصدر أطلقتها الشرطة عليه، إلا أنه توفي لاحقا متأثرا بإصابته، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن تنظيم 'داعش' أعلن مسؤوليته عن العملية.

انتهي ** 2342

