خبير تركي: امريكا تستهدف الشعب الايراني من خلال الحظر

انقره/9 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد الخبير التركي في شؤون الشرق الاوسط 'مصطفي توركش' ان مزاعم المسؤولين الامريكيين بان الهدف من فرض الحظر علي ايران، ممارسة الضغوط علي الحكومة الايرانية، كاذبة تماما لانهم يستهدفون ايضا الشعب الايراني.

واضاف توركش اليوم الجمعة في تصريح لمراسل 'ارنا'، ان امريكا و من خلال فرض الحظر علي ايران تسعي لتحقيق اغراضها المتمثلة في ممارسة الضغوط علي ايران حكومة و شعبا و اثارة الخلافات بشأن المشاكل الاقتصادية وخفض دعم ايران لحزب الله اللبناني و كذلك الايحاء بتوفير الامن لاسرائيل وابعاد فكر شن الحرب علي ايران عن اذهان الصهاينة الذين يعانون من الوهم .
وفيما اشار الي تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول فرض عقوبات قاسية ضد ايران لمعاقبتها حكومة و شعبا، اوضح ان ترامب ليس رجلا سياسيا محترفا بل رجل اعمال و يدرك جيدا بان ممارسة الضغوط الاقتصادية علي بلد ما، لا تترك تاثيرها علي الحكومة فحسب بل تطال ايضا كافة اطياف الشعب إلا انه و لحرف الرأي العام في داخل امريكا و خارجها يكذب و يطلق مثل هذه التصريحات السخيفة.
وشدد بالقول ان امريكا ورغم ممارسة الضغوط علي ايران لن تكون قادرة علي اركاع الحكومة الايرانية لانها و من خلال تجاربها السابقة تستخدم مختلف الطرق لمواصلة صادرتها من النفط بما فيها استخدام السفن الصغيرة.
واضاف ان ترامب انتهك القوانين الدولية و انسحب من الاتفاق النووي الذي يعد اتفاقا دوليا صادق عليه مجلس الامن.
وفي جانب اخر من تصريحاته اوضح ان امريكا لم تدخر اي جهد لاسقاط الحكومة السورية و مغادرة الايرانيين لسوريا إلا ان جهودها هذه لم يكتب لها النجاح لذلك تسعي اليوم الي اضعاف ايران و إنهاء نفوذها في سوريا من خلال فرض الحظر عليها.
واعتبر استبدال الدولار بالعملة الوطنية في التبادل التجاري يأتي ضمن الاليات التي ستجعل العقوبات الامريكية عديمة الجدوي و اضاف انه علي دول المنطقة سيما تلك التي لم تجر وراء امريكا أن تعزز هذا المسار.
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خبير تركي: امريكا تستهدف الشعب الايراني من خلال الحظر

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