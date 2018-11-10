خبير تركي: امريكا تستهدف الشعب الايراني من خلال الحظر

واضاف توركش اليوم الجمعة في تصريح لمراسل 'ارنا'، ان امريكا و من خلال فرض الحظر علي ايران تسعي لتحقيق اغراضها المتمثلة في ممارسة الضغوط علي ايران حكومة و شعبا و اثارة الخلافات بشأن المشاكل الاقتصادية وخفض دعم ايران لحزب الله اللبناني و كذلك الايحاء بتوفير الامن لاسرائيل وابعاد فكر شن الحرب علي ايران عن اذهان الصهاينة الذين يعانون من الوهم .

وفيما اشار الي تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول فرض عقوبات قاسية ضد ايران لمعاقبتها حكومة و شعبا، اوضح ان ترامب ليس رجلا سياسيا محترفا بل رجل اعمال و يدرك جيدا بان ممارسة الضغوط الاقتصادية علي بلد ما، لا تترك تاثيرها علي الحكومة فحسب بل تطال ايضا كافة اطياف الشعب إلا انه و لحرف الرأي العام في داخل امريكا و خارجها يكذب و يطلق مثل هذه التصريحات السخيفة.

وشدد بالقول ان امريكا ورغم ممارسة الضغوط علي ايران لن تكون قادرة علي اركاع الحكومة الايرانية لانها و من خلال تجاربها السابقة تستخدم مختلف الطرق لمواصلة صادرتها من النفط بما فيها استخدام السفن الصغيرة.

واضاف ان ترامب انتهك القوانين الدولية و انسحب من الاتفاق النووي الذي يعد اتفاقا دوليا صادق عليه مجلس الامن.

وفي جانب اخر من تصريحاته اوضح ان امريكا لم تدخر اي جهد لاسقاط الحكومة السورية و مغادرة الايرانيين لسوريا إلا ان جهودها هذه لم يكتب لها النجاح لذلك تسعي اليوم الي اضعاف ايران و إنهاء نفوذها في سوريا من خلال فرض الحظر عليها.

واعتبر استبدال الدولار بالعملة الوطنية في التبادل التجاري يأتي ضمن الاليات التي ستجعل العقوبات الامريكية عديمة الجدوي و اضاف انه علي دول المنطقة سيما تلك التي لم تجر وراء امريكا أن تعزز هذا المسار.

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