برلماني ايراني:

الانضمام الي اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب يأتي ضمن دبلوماسية الاحتواء

طهران/9 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علي رضا رحيمي ان الانضمام الي معاهدة مكافحة تمويل الارهاب (CFT) او مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) يأتي ضمن دبلوماسية الاحتواء وادارة الظروف الحالية.

وكتب رحيمي اليوم الجمعة في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر': لا شك ان الانضمام الي CFT او FATF يعتبر جزءا من دبلوماسية الاحتواء وادارة الظروف الجارية.
واضاف، ان مجلس الشوري الاسلامي يراقب الاوضاع بدقة ويتحلي باليقظة.
يذكر ان لائحة انضمام حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الي المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب (CFT) تعد احدي اللوائح الاربعة التي اوصت بها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وكان رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشة قد اعلن اخيرا بانه ستتم مناقشة الاشكاليات الـ 22 التي اخذها مجلس صيانة الدستور علي لائحة معاهدة (CFT) خلال اجتماع سيعقد الاحد القادم بحضور مندوبين عن الاجهزة المؤيدة والمعارضة لانضمام ايران لهذه المعاهدة.
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تمويل الارهاب

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الانضمام الي اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب يأتي ضمن دبلوماسية الاحتواء

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