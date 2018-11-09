الانضمام الي اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب يأتي ضمن دبلوماسية الاحتواء

وكتب رحيمي اليوم الجمعة في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر': لا شك ان الانضمام الي CFT او FATF يعتبر جزءا من دبلوماسية الاحتواء وادارة الظروف الجارية.

واضاف، ان مجلس الشوري الاسلامي يراقب الاوضاع بدقة ويتحلي باليقظة.

يذكر ان لائحة انضمام حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الي المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب (CFT) تعد احدي اللوائح الاربعة التي اوصت بها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وكان رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشة قد اعلن اخيرا بانه ستتم مناقشة الاشكاليات الـ 22 التي اخذها مجلس صيانة الدستور علي لائحة معاهدة (CFT) خلال اجتماع سيعقد الاحد القادم بحضور مندوبين عن الاجهزة المؤيدة والمعارضة لانضمام ايران لهذه المعاهدة.

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