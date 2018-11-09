الحظر الامريكي يؤثر علي الشعب الايراني وشعوب المنطقة

واضاف دونمز اليوم الجمعة في مقابلة اجرتها معه قناة 'ان.تي.وي' التركية، ان تركيا كانت قد اعلنت انها لن تقوم بتنفيذ العقوبات الامريكية واثبتت موقفها هذا خلال الفترة الماضية.

واكد ان موقف تركيا تجاه الحظر الاميركي ضد ايران يتسم بالشفافية ويعتمد علي رفض أي حظر خارج اطار مجلس الامن وتعتبر الحظر الاخير اجراء امريكيا احادي ضد ايران.

واشار الي مساعي شركة 'توبراش' التركية للنفط وتشاور عدد من الشركات التركية من القطاع الخاص حول السبل الكفيلة بمواصلة التعاون مع ايران واضاف ان تركيا ابرمت صفقة مع ايران لشراء الغاز علي المدي الطويل .

وكان دنمز قد اعلن قبل ايام عن اعفاء تركيا من الحظر الامريكي علي النفط الايراني ودعا الي مواصلة تعاون بلاده مع ايران في مجال الطاقة.

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