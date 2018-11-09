وزير الثقافة: لا حدود للثقافة والحضارة الايرانية

واضاف صالحي في رسالة وجهها اليوم الجمعة الي المهرجان، اننا نعيش اياما يسعي فيها جزء من العالم (اميركا) بتاريخه الناشئ للايحاء بان ايران بحضارتها العريقة تعيش العزلة.

وقال، ان الادارة الاميركية تنفق مليارات الدولارات لتحقيق هذا الغرض من خلال ممارسة الضغوط علينا للمساس بعلاقاتنا السياسية والاقتصادية مع العالم .

وشدد بالقول إنه علي هولاء أن يعلموا بان الثقافة والفن يشكلان جوهر الحضارة الايرانية وان هذا الجوهر لا تحده أي حدود لذلك في الايام التي نواجه فيها التهديد والحظر، نشهد تلقي اكبر عدد من الطلبات من مختلف دول العالم للمشاركة في المهرجان الدولي للافلام حيث تستضيف السينما الايرانية وجوها بارزة للسينما العالمية وهذا ما يثبت بان صوت الفن يسمع ويجمع الشعوب ويمهد للحوار.

واعرب وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عن امله بان يوفر المهرجان الدولي هذا فرصة لتعزيز التعاون السينمائي بين ايران والعالم، آملا بنجاح المعنيين باقامة المهرجان .

يذكر ان المهرجان الدولي الـ 35 للافلام القصيرة انطلق اليوم الجمعة بطهران ويستمر 5 ايام بهدف التعريف بافضل النتاجات الوطنية والدولية في مجال الافلام القصيرة وخلق فرص تنافسية بين منتجي هذه الافلام.

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