وفد برلماني ايراني يتوجه الي كازاخستان

طهران/9 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- توجه وفد برلماني ايراني برئاسة نائب رئيس مجلس الشوري الاسلامي 'مسعود بزشكيان' الي مدينة اكتاو الكازاخية للمشاركة في اجتماع التعاون البرلماني بين ايران وكازاخستان وروسيا.

وسيلتقي الوفد الايراني مع الوفدين الكازاخي والروسي ليتباحث معهما حول السبل الكفيلة بتوثيق التعاون البرلماني.
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وفد برلماني ايراني يتوجه الي كازاخستان

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