ظريف: سياسة امريكا الداعية للحرب ادت الي ظهور داعش

واضاف ظريف اليوم الجمعة في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان الحرب الامريكية التي تسميها 'الحرب علي الارهاب' اودت بحياة اكثر من 500 الف شخص اذ انه قتل اكثر من 110 الاف شخص فقط من العام 2016 فصاعدا.

وفيما وصف هذه السياسة الامريكية بالفضيحة اكد انها ادت الي تدمير العراق وسوريا وليبيا واليمن واوجدت داعش وجماعات تابعة للقاعدة وادت الي قتل اكثر من سبعة الاف امريكي وتحمل امريكا اكثر من 5.6 تريليون دولار الي جانب فرض تكاليف علي الشرق الاوسط لا يمكن تقديرها.

يذكر ان موسسة واتسون الامريكية اعلنت في دراسة لها ان الحروب التي اشعلتها امريكا بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 في العراق و افغانستان و دول اخري اودت بحياة اكثر من نصف مليون شخص.

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