كاتب لبناني: نتائج الانتخابات الاميركية النصفية عكست تراجعا في شعبية ترامب

شرارة وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية يشير الي ان ترامب سيواجه في المرحلة المقبلة ضغوطات واعتراضات في الكثير من القضايا الخارجية .

وفيما يلي نص المقابلة كاملة:



*ارنا: هل يمكن ان تنطبق معادلة لا غالب ولا مغلوب علي نتائج الانتخابات الاميركية ؟

**شرارة: من الممكن اعتبار ان نتائج الانتخابات قابلة للنقاش . هذه الانتخابات ،وخاصة علي مستوي مجلس النواب الذي يعكس حقيقة توجهات الراي العام الاميركي، اظهرت امتعاضاً وانقلاباً علي ترامب وان هناك قطاعات من الرأي العام صوتت ضد ترامب هذه الفئة قد لا تكون مؤيدة للديمقراطيين ولكنها ارادت الاعتراض علي سياسات الرئيس الاميركي . اذن هذه الانتخابات عكست تراجعا لترامب ولكنه لا يزال يتمتع بكتلة صلبة مؤيدة ابرزها التيار الانجيلي المتشدد الذي شكل قسما اساسيا من جمهوره .



*ارنا: هل سنشهد تعقيدا في اليات الحكم في واشنطن بعد هذه الانتخابات وهل ستصبح الامور اصعب بالنسبة للرئيس الاميركي ؟

**شرارة: بدون ادني شك ستتعقد اليات الحكم علي اكثر من مستوي ، فترامب سيضطر لعقد تسويات من اجل تمرير مشاريع قوانين تهمه كما ان الديمقراطيين سيلجأون لتنغيص عيش ترامب وسيستخدمون الاغلبية في مجلس النواب للاستمرار في التحقيقات حول الانتخابات الرئاسية والعلاقة بين الروس وترامب او افراد اساسيين في الادارة الاميركية . اعتقد ان الديمقراطيين سيحولون مجلس النواب الي منصة من اجل مزيد من الضغط تمهيدا للانتخابات الرئاسية في العام 2020 والاهم هو العمل علي الحاق الضرر بصورة ترامب واظهاره في مظهر من لا يفي بوعوده للناخبين .



*ارنا: تحدثت عن تسويات سيلجأ اليها ترامب ، هل هذه التسويات ستكون لغير مصلحة الرئيس الاميركي ؟

**شرارة: ان هذا الامر مرتبط بكل ملف علي حدة، مثلا في ملف بناء جدار علي حدود المكسيك اعتقد ان ترامب سيضطر لاعادة التفاوض حول هذا المشروع ولن يتوصل الي تسوية وسيمنعه الديمقراطيون من تنفيذ مشروعه من اجل الاضرار بسمعته . كل ملف يعزز صورة ترامب كشخص ينفذ وعوده سيعمل الديمقراطيون علي عرقلته وسيفرضون عليه التنازلات من اجل التأثير سلبا علي حظوظه في الانتخابات الرئاسية . سيعملون المستحيل لمنعه من تحسين شروطه في المعركة الرئاسية المقبلة.

المسألة الاولي بالنسبة للديمقراطيين هي اسقاط ترامب والمسالة الاهم بالنسبة للرئيس الاميركي هي توليه الرئاسة لولاية ثانية . هذه المعادلة هي التي ستحكم العلاقة بين الحزبيين الاميركيين وهي التي ستحدد مجالات التسوية .



*ارنا: هل ستؤثر نتائج الانتخابات علي العلاقة الاميركية السعودية ؟

**شرارة: نتائج الانتخابات ستضطر الرئيس ترامب الي موقف اكثر حزما تجاه ولي العهد محمد بن سلمان لان الضغط سيزداد من داخل الكونغرس عليه وايضا من الحلفاء الاوروبيين الذين ستسمح لهم النتائج برفع سقف معارضتهم. تجد الاشارة الي ان كل الاوروبيين الذين هاجموا السعودية واعتبروا ان قضية الخاشقجي هي جريمة تمس حرية الرأي والصحافيين كان هدفهم الفعلي ارباك ترامب من خلال الحديث عن جريمة ارتكبها حليفه ابن سلمان. الالمان مثلا خلافهم يتصاعد مع الولايات واستفادوا من فرصة خاشقجي لتسجيل نقاط ضد الادارة. الفرنسيون كانوا خجولين لعلاقتهم مع الاميركيين ولوجود صفقات سلاح مع السعوديين ولكن الان وبحكم ان ترامب اصبح اضعف فان جميع الاطراف تريد تسجيل نقاط ولديها مطالب وستحاول الاستفادة من معطي الانتخابات لممارسة المزيد من الضغط. قضية الخاشقجي قابلة للاستخدام السياسي وهذا ما سيتصاعد بعد الانتخابات النصفية .



*ارنا: هل يمكن ان تحصل تغييرات في ملف العقوبات علي ايران بعد الانتخابات ؟

**شرارة: لا تغيير في ملف العقوبات علي ايران لان المسألة جزء من استراتيجية ترامب وجزء من اتفاق عقده مع كتل صهيونية ومع التيار الانجيلي وكتلة الصهاينة الاثرياء الممولين للانتخابات وتيار المحافظين الجدد . هناك اجماع علي الاستمرار في العقوبات، لكنها ستواجه معارضة اكبر اوروبية او روسية او الصينية وستكون لهذه المعارضة اصداء داخل الكونغرس لان هنالك تيارات داخلية عارضت الغاء الافاق النووي . يمكن ممارسة ضغوطات ولكن العقوبات خيار استراتيجي عند ترامب .

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