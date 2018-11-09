الاحتلال الصهيوني يدمر عناصر البيئة الطبيعية في فلسطين

وتعرض قطاع غزة لثلاثة حروب صهيونية مدمرة واستخدمت قوات الاحتلال أسلحة مختلفة ضد السكان وممتلكاتهم بشكلٍ يضر بالبيئة، حيث استهدفت بالقصف البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب والأراضي الزراعية، كما استخدم الاحتلال خلال الحرب الأخيرة علي القطاع الفسفور الأبيض، حيث أن استنشاق 50 مللغرام منه يؤدي إلي الوفاة، وقد تسبب الفسفور الأبيض في قطاع غزة في نفوق الحيوانات نتيجة الاستنشاق، أو تغذيتها بحشائش ملوثة بالفسفور الأبيض، كما أدي إلي إحداث حفر طالت المياه الجوفية وتم تلويثها بهذا الملوث الخطير، كما أدي القصف إلي تلويث البيئة البحرية والقطاع الزراعي ومنشآت معالجة المياه العادمة.



وتستخدم قوات الاحتلال أنواعا مختلفة من الغاز الخانق خلال قمعها لمسيرات العودة الحدودية، ما يتسبب في تلويث الهواء ويلحق الضرر في التربة وفي الحياة النباتية والحيوانية وبمياه البحر، كما وتستخدم تلك القوات المبيدات الكيماوية الزراعية علي نطاق واسع خلال عمليات رش جوي دورية في المناطق الزراعية الحدودية مقيدة الوصول 'المحاذية للسياج الفاصل' تحت مبرر القضاء علي النباتات البرية لدواعي أمنية.



وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني احتجازها لمياه الأمطار عبر السدود الاصطناعية ومنع وصولها الطبيعي للقطاع، ما أدي إلي حدوث تغييرات بيئية طالت النباتات والأشجار الواقعة علي ضفاف الوديان وتسببت في هجرة الطيور البرية، كما تسبب تدمير قوات الاحتلال الصهيوني لمحطة توليد الطاقة بقطاع غزة في العام 2006م في أزمة كبري، سببت معاناة كبيرة للسكان.



وفي الضفة الغربية أثر المستوطنات الصهيونية علي البيئة الفلسطينية بالإضافة إلي أعمال مصادرة الأراضي ومنع المواطنين الفلسطينيين من دخولها وممارسة أنشطتهم المختلفة، فإن هناك الكثير من مظاهر التدمير البيئي الفلسطيني من أبرزها استنزاف المياه الفلسطينية وتلوث المياه العادمة، وتلوث النفايات الصلبة، وتلوث الهواء والضجيج، تدمير التراث الحضاري، وتدمير القطاع الزراعي.



ويستخدم الاحتلال الصهيوني الأراضي الفلسطينية طوال سنوات احتلالها كمكان للتخلص من نفاياتها الخطرة، حيث عمدت إلي نقل العديد من مصانعها إلي داخل مستوطناتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما استخدمت أكثر من 50 موقعاً لإلقاء نفاياتها الخطرة فيها ولهذا أصبحت الأراضي الفلسطينية تتعرض بشكل مباشر لأخطار هذه النفايات نتيجة لإلقائها أو دفنها فيها أو غير مباشر نتيجة تعرضها للغازات السامة المنبعثة من المصانع الإسرائيلية القريبة من الحدود، بفعل الرياح، إذ سجلت العديد من الحوادث التي يوجد بها مواد خطرة، أما في المصانع أو أثناء عملية النقل الأمر الذي يؤدي إلي حدوث عمليات تسريب لهذه المواد، مثل غاز الوقود المسال، والديزل، والبروميد، وحمض الهيدروليك، والأمونيا وحمض الساسبلك ويمكن لهذه المواد الوصول إلي الأراضي الفلسطينية تحت ظروف الرياح المواتية كما حدث في غزة عام 1989، إذ تسربت كميات كبيرة من المركبات الفسفورية العضوية شمال محافظات غزة بل وصلت إلي مدينة غزة كما قامت إسرائيل بنقل النفايات الخطرة إلي الأراضي الفلسطينية.



ويقول خبراء :'إن استخدام 'إسرائيل' للذخائر والمقذوفات، وكذلك الدبابات التي تتجول في المناطق المحيطة بالمناطق الآهلة بالسكان في قطاع غزة والضفة الغربية، جعلت الأراضي الفلسطينية تتعرض إلي نشاط إشعاعي وهذا ما أكدته المنظمات الدولية'.



عدالة الأتيرة رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية تقول :'إن الاحتلال 'الاسرائيلي' والتنمية لا يلتقيان، ولا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة إلا بالسيادة علي الأرض وعلي الموارد الطبيعية, فلا توجد تنمية فاعلة في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي الذي يدمر كل مكونات وعناصر البيئة'.



ودعت الأتيرة العالم بأن يدرج الاحتلال ضمن التحديات البيئية العالمية وهو الذي يشكل الخطر الحقيقي علي الإنسان والأرض والموارد الطبيعية، مثمنة قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانضمام للمنظمات والهيئات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مؤكدة علي التزام دولة فلسطين بتنفيذ أعمال وأهداف التنمية المستدامة والمتطلبات الدولية.



وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الصهيونية وتوفير الحماية للسكان وحماية مكونات البيئة، والعمل الجاد علي رفع الحصار المضروب علي قطاع غزة، والذي ينتهك جملة حقوق الإنسان، مؤكدا علي أن غياب تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة شجع قوات الاحتلال علي ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات.



ويصادف السادس من تشرين الثاني اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2001م كمناسبة لتسليط الضوء علي الأضرار اللاحقة بالبيئة جراء الحروب والنزاعات المسلّحة.



وتأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل استمرار ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني علي حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهدافها السكان وممتلكاتهم وعناصر البيئة الطبيعية المختلفة، سواء من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وشق الطرق الالتفافية والسيطرة علي الموارد الطبيعية، وحرق واقتلاع عشرات الآلاف من أشجار الزيتون وحرمان الفلسطينيين- لا سيما المزارعين منهم- من التواصل الجغرافي ورعاية حقولهم بصنع الحواجز والمعابر والاستمرار في بناء الجدار العازل بين التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.



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