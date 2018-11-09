توقعات بسماح السعودية لحملة الجواز 'الاسرائيلي' بدخول أراضيها

القدس المحتلة/ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا- توقعت أوساط صهيونية ان يكون القرار السعودي بمنع حملة الجوازات الاردنية المؤقتة التي تمنح للفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني مقدمة لسماح المملكة السعودية لهم بالدخول بالجواز الصهيوني.

وامتنعت لجنة الحج والعمرة للفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام ثمانية واربعين عن انتقاد السعوديين علناً، لكنهم قدروا، خلال محادثات داخلية، أن القرار يهدف إلي دراسة إمكانية دخول المسلمين من الكيان الصهيوني إلي السعودية مباشرة دون المرور عبر الأردن، كجزء من التقارب بين الكيان والمملكة العربية السعودية.
وأكدت مصادر في اللجنة أن هذه الفرضية قد أثيرت في المحادثات، لكن ليس لديهم معلومات لتأكيدها. وقالوا 'نحن نأمل بشدة ألا يصبح المواطنون المسلمون رهائن بسبب القضايا السياسية'.
وكانت صحيفة 'هآرتس' أكدت أن أكثر من مليون مسلم في الكيان الصهيوني لن يتمكنوا من السفر إلي مكة لأداء فريضة الحج، التي تعتبر واحدة من أهم المبادئ في الإسلام بعد قرار المملكة العربية السعودية منع دخول أراضيها بواسطة جواز سفر مؤقت.
وكان المسلمون في الكيان الصهيوني يؤدون فريضة الحج منذ عام 1978 بمساعدة الأردن حيث يحصلون علي جواز سفر مؤقت يدخلون بواسطته إلي السعودية، ومن ثم يعيدونه إلي الأردن بعد عودتهم من أداء المناسك.
وعلمت 'هآرتس' أن اللجنة طلبت من رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، وعضو الكنيست أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) التوجه للسلطات الأردنية وممارسة الضغط علي السلطات في السعودية لإلغاء القرار.
ويشار إلي أن القرار يؤثر، أيضا، علي عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة، بما في ذلك سكان شرقي والضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن هؤلاء يمكنهم استخدام جواز سفر فلسطيني.
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