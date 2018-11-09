الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة 'المسيرة مستمرة'

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية للمشاركة الواسعة في جمعة' المسيرة مستمرة ' تأكيدا علي استمرارها و الحفاظ علي الحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي 'تأكيدا منا علي ان المنجزات البسيطة التي تحققت غير كافية لكنها خطوة علي طريق الالف ميل وصولا لتحقيق أهداف تلك المسيرات فلن تنخدع جماهيرنا بأي تخفيف واه للحصار وعلينا كسر الحصار مهما كلف الثمن'.

وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة علي أهمية الحفاظ علي سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطني, داعيا المشاركين لاتخاذ كافة التدابير التي تمنع وتفوت الفرصة علي قناصة الاحتلال الإسرائيلي للنيل من المشاركين السلميين.

وأوضحت أن الرسالة الأهم اليوم الجمعة هي احتشاد الجماهير، محذرا الاحتلال من مغبة قتل المتظاهرين السلميين او الاعتداء علي المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار.

وثمنت الدور المصري المتواصل لانجاز الوحدة وكسر الحصار ، داعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الي عقد جلسة طارئة لبحث التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

من جهته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: تخرج جماهير الشعب الفلسطيني اليوم في مسيرات العودة وكسر الحصار ، لإكمال نضاله لتحقيق أهداف هذه المسيرات وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف ' كما تخرج الجماهير بإرادة أكبر وعزيمة أمضي لتنفذ قرارها الجمعي بالاصرار علي العيش بحرية وكرامة، وأنها لن تقبل العيش تحت الحصار بعد الآن'.

بدوره، أكد حسين منصور القيادي في الجبهة الشعبية علي استمرار مسيرات العودة حتي تحقيق أهدافها، وقال:'لن نتراجع ولن نساوم علي دماء الشهداء واهات الجرحي وسوف نستمر وفق الاهداف الاستراتيجية لتثبيت حق العودة إلي كل فلسطين التاريخية وكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة'.

وأضاف 'كل التقدير والاحترام لكل الوسطاء لكن رسالة أبلغت لكل الأطراف أننا لن نتراجع عن أهدافنا بكسر الحصار بشكل كامل عن فلسطين وقطاع غزة وتثبيت أهدافنا الوطنية وتحقيق المصالحة'.

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