البحرین توجه دعوة للكیان الصهیونی للمشاركة فی مؤتمر دولی

القدس المحتلة / 9 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا-كشفت صحیفة 'یدیعوت أحرونوت' الصهیونیة الیوم الجمعة أن وزارة الخارجیة الصهیونیة تلقت دعوة رسمیة الاسبوع الماضی من البحرین لمشاركة وزیر الاقتصاد والصناعة الصهیونی إیلی كوهین، فی مؤتمر 'Startup Nations Ministerial'.

وقالت صحیفة 'یدیعوت أحرونوت' الصهیونیة فی تقریر تحت عنوان 'عید الزیارات':' إن كوهین تلقّي دعوة رسمیة لزیارة البحرین، للمشاركة فی مؤتمر دولی یعقد فی المنامة، بمشاركة مسؤولین من مختلف أنحاء العالم'.
وتأتی زیارة الوزیر الصهیونی كوهین بعد زیارة بنیامین نتنیاهو رئیس الحكومة الصهیونیة إلي سلطنة عمان، وزیارات مسؤولین ووزراء صهاینة آخرین لدول خلیجیة، بینهم وزیرة الثقافة والریاضة میری ریغیف فی أبو ظبی، ووزیر الاتصالات أیوب قرا فی دبی، ووزیر المواصلات والاستخبارات فی عمان.
ویعقد المؤتمر المرتقب فی البحرین بمبادرة من البنك الدولی و' Global Entrepreneurship Network'، ویعقد للمرة الخامسة، بعد أن عقد فی السابق فی میلانو وإسطنبول وجوهانسبرغ ومدلین.
ومن المتوقع أن یناقش الوزراء من مختلف دول العالم إمكانیات زیادة أماكن العمل، ورفع وتیرة الانتعاش الاقتصادی بواسطة تسریع المبادرات.
وفی عام 2017، أطلق ملك البحرین دعوة لإنهاء المقاطعة العربیة للكیان الصهیونی وفی نهایة العام نفسه، زار وفد بحرینی، یضم 24 شخصا، من جمعیة 'هذه هی البحرین' إسرائیل، تنفیذ لقرار إنهاء المقاطعة. وتزامنت الزیارة مع إعلان الرئیس الأمیركی، دونالد ترامب، اعتباره القدس عاصمة لإسرائیل.
انتهي **387 ** 2342



برچسب ها

سیاسی

القدس المحتلة

البحرین

الکیان الصهیونی

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

البحرین توجه دعوة للكیان الصهیونی للمشاركة فی مؤتمر دولی

معظم المشاهدات

وزارة النفط العراقية توضح تعاملها مع العقوبات الامريكية ضد إيران

وزارة النفط العراقية توضح تعاملها مع العقوبات الامريكية ضد إيران

ظریف مخاطبا بومبیو: ألا تشعرون بالخجل ؟

فی الرد علي مزاعم دعم السعودیة للشعب الیمنی..

ظریف مخاطبا بومبیو: ألا تشعرون بالخجل ؟

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

اسلام آباد تعزز علاقاتها مع طهران رغم الحظر الاميركي

الخارجية الباكستانية:

اسلام آباد تعزز علاقاتها مع طهران رغم الحظر الاميركي

ايران ترفع دعوي ضد اميركا لدي المنظمة البحرية الدولية

ايران ترفع دعوي ضد اميركا لدي المنظمة البحرية الدولية

أحدث الأخبار

عراقجي: لن نقع في فخ استفزازات بومبيو وامثاله

عراقجي: لن نقع في فخ استفزازات بومبيو وامثاله

وفد برلماني ايراني يتوجه الي كازاخستان

وفد برلماني ايراني يتوجه الي كازاخستان

ظريف: سياسة امريكا الداعية للحرب ادت الي ظهور داعش

ظريف: سياسة امريكا الداعية للحرب ادت الي ظهور داعش

كاتب لبناني: نتائج الانتخابات الاميركية النصفية عكست تراجعا في شعبية ترامب

في حديث خاص لـ'ارنا'

كاتب لبناني: نتائج الانتخابات الاميركية النصفية عكست تراجعا في شعبية ترامب

الاحتلال الصهيوني يدمر عناصر البيئة الطبيعية في فلسطين

الاحتلال الصهيوني يدمر عناصر البيئة الطبيعية في فلسطين

موضوعات مرتبط