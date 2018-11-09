البحرین توجه دعوة للكیان الصهیونی للمشاركة فی مؤتمر دولی

وقالت صحیفة 'یدیعوت أحرونوت' الصهیونیة فی تقریر تحت عنوان 'عید الزیارات':' إن كوهین تلقّي دعوة رسمیة لزیارة البحرین، للمشاركة فی مؤتمر دولی یعقد فی المنامة، بمشاركة مسؤولین من مختلف أنحاء العالم'.

وتأتی زیارة الوزیر الصهیونی كوهین بعد زیارة بنیامین نتنیاهو رئیس الحكومة الصهیونیة إلي سلطنة عمان، وزیارات مسؤولین ووزراء صهاینة آخرین لدول خلیجیة، بینهم وزیرة الثقافة والریاضة میری ریغیف فی أبو ظبی، ووزیر الاتصالات أیوب قرا فی دبی، ووزیر المواصلات والاستخبارات فی عمان.

ویعقد المؤتمر المرتقب فی البحرین بمبادرة من البنك الدولی و' Global Entrepreneurship Network'، ویعقد للمرة الخامسة، بعد أن عقد فی السابق فی میلانو وإسطنبول وجوهانسبرغ ومدلین.

ومن المتوقع أن یناقش الوزراء من مختلف دول العالم إمكانیات زیادة أماكن العمل، ورفع وتیرة الانتعاش الاقتصادی بواسطة تسریع المبادرات.

وفی عام 2017، أطلق ملك البحرین دعوة لإنهاء المقاطعة العربیة للكیان الصهیونی وفی نهایة العام نفسه، زار وفد بحرینی، یضم 24 شخصا، من جمعیة 'هذه هی البحرین' إسرائیل، تنفیذ لقرار إنهاء المقاطعة. وتزامنت الزیارة مع إعلان الرئیس الأمیركی، دونالد ترامب، اعتباره القدس عاصمة لإسرائیل.

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