خطيب صلاة الجمعة بطهران:

الشعب الايراني اذل اميركا في حادث السيطرة علي وكر التجسس

طهران / 9 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اكد خطيب صلاة الجمعة بطهران حجة الاسلام كاظم صديقي بانه في يوم 13 آبان (4 تشرين الثاني 1979) يوم السيطرة علي وكر التجسس الاميركي (السفارة الاميركية) في طهران، تم اذلال اميركا للمرة الاولي في العالم حيث سحق الشعب الايراني بثورته الفتية تحت اقدامه سيطرة وهيمنة وهيبة اميركا الخاوية.

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الشعب الايراني اذل اميركا في حادث السيطرة علي وكر التجسس

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