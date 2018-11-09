محلل لبناني: موضوع العقوبات أقل بكثير من الضجيج الذي يحاول ترامب إثارته

واضاف في حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان مشهد العقوبات الأميركية علي إيران عام 2012 يعيد نفسه اليوم و ان لا جديد هذه المرّة، باستثناء الدعاية التي يحاول الرئيس الأميركي الترويج لها بالحديث عن العقوبات القاسية، فيما يعلو المشهد ضجيج يفوق الواقع والفعل علي الأرض بكثير.

وفيما يلي نصّ المقابلة:



*ارنا: في الأيام الأولي علي العقوبات، ما هي المؤشرات التي صدرت عن الولايات المتحدة الأميركية في هذا الإطار؟

رزق: المؤكد أنّ الموضوع أقل بكثير من الضجيج الذي يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثارته. فقد تحدث ترامب عن أقسي العقوبات بحق إيران، فيما ذهب باتجاه إعفاء ثماني دول من هذه العقوبات من بينها الصين والهند. ما يعني أنّ هذه العقوبات هي أشبه بالدعاية والترويج، يحاول الرئيس الأميركي أن يظهر من خلالها أنه الشخص الذي استطاع أن يفرض علي إيران أقسي العقوبات دون أن يتنازل لها، وأنه نقيض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في هذا الموضوع، وهو ما كان محط ترحيب كبير من قبل إسرائيل. وبالتالي أولي المؤشرات والتي تظهر واضحة هي الهوة ما بين الواقع الذي نراه أمامنا والوهم الذي يحاول الرئيس ترامب أن يُظهره للعالم بالحديث عن عقوبات قاسية بحق إيران.



*ارنا: هناك من يعتبر أنّ هذه العقوبات يمكن أن تؤثر علي الإقتصاد العالمي في المدي البعيد، هل توافق علي هذه الفرضية؟

رزق: هذه الفرضية لا ترتبط بالعقوبات الأميركية علي إيران فحسب، إنما تعود لأسباب عديدة أخري، من بينها فرض أميركا عقوبات علي أكثر من دولة من بينها روسيا، والإعتقاد السائد بأنّ كثرة العقوبات سيدفع هذه الدول إلي البحث عن بدائل، وهناك ملامح كثيرة بدأت تظهر في هذا الإطار. وبالتالي، فإنّ استمرار ترامب في هذا النهج ستكون له انعكاسات سلبية علي الولايات المتحدة الأميركية أكثر من غيرها.



*ارنا: ماذا عن التفاعل في الداخل الاميركي مع هذه العقوبات؟ هل سُجلت إنتقادات في هذا السياق، خصوصاً وأنّ القرار لم يكن موضع إجماع.

رزق: نعم، التباين في المواقف الأميركية كان واضحاً في هذا الإطار. موقف الدولة العميقة التي يمثّلها وزير الدفاع جيمس ماتيس كان واضحاً في رفضه الإنسحاب من الإتفاق النووي، كما أنّ الغالبية في الكونغرس الأميركي كانوا ضد الإنسحاب باستثناء بعض الصقور من الجمهوريين.

لكن علي العموم، هناك خوف كبير من أن تضع هذه الخطوة الولايات المتحدة الأميركية في عزلة خصوصاً في ظل الخلاف الواضح بين أميركا والدول الأوروبية، وبالتالي هناك خشية من أن يحاول الطرف الأوروبي الإلتفاف علي هذه العقوبات. أضف إلي ذلك أنّ الرئيس الأميركي من خلال خطوات أخري أخذها أيضاً كالموضوع المناخي والإنسحاب من تقليص التمويل للأمم المتحدة يدفع بأميركا إلي اتجاه يريده ترامب بسبب سياساته. وكلها مؤشرات تدفع أميركا نحو العزلة.



*ارنا: بالحديث عن الموقف الأوروبي، كيف يمكن أن تكون الصورة في هذا الإطار، وكيف سيتعاطي الأروبيون مع العقوبات علي إيران؟

رزق: يبدو أن هناك مساعي أوروبية جدية لإيجاد نظام بديل مثل نظام سويفت. وقد برزت مواقف أوروبية عديدة في هذا الإطار تعدّ بمثابة التصريحات القوية، كالتي صدرت عن فريديريكا موغريني حول الالتزام بالإتفاق النووي ورفض الإملاءات الأميركية، بالإضافة أيضاً إلي موقف ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

إذن، أوروبا تتجه في مسار مختلف، وإن كانت بعض الشركات الكبري تخشي من التأثير المحتمل عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية في حال استمرارها في الإتفاق وبالتالي قد تنسحب.



*ارنا: اعتبر الموقف الأميركي بإعفاء ثماني دول بمثابة التراجع. هل يمكن أن نشهد مزيداً من التراجع في هذا الإطار برأيك؟

رزق: نعم بالفعل فإنّ الإعفاءات كانت بمثابة تراجع، وقد نشهد تراجعا أكبر في الأيام المقبلة. لكن هذا ليس غريباً علي ترامب. هذه هي سياسته. يمكن أن نتذكر كيف تعاطي مع كوريا الشمالية، وكيف مدح الرئيس الإيراني أمام الأمم المتحدة. وبالتالي لا نستغرب أن يقوم ترامب بإرسال دعوة للإيرانيين من أجل عقد قمّة. هذا هو أسلوب ترامب المليء بالمفاجآت.



*ارنا: يظهر من خلال التجارب صمود إيران وإصرارها علي المواجهة وقبول التحدي.ما تتوقع علي هذا الصعيد؟

رزق: إيران تمارس لعبة ذكية. وهي أبدت استعدادها للتعاون مع اوروبا لمحاربة التطرف. تثبيت العلاقات والاستفادة من الخلافات الموجودة بين أميركا وأوروبا هي خطوة مهمة من إيران. وبالتالي فإن الحكومة الإيرانية أحسنت في الإستفادة من هذه الخلافات ما من شأنه أن يضع أميركا في عزلة، بالإضافة إلي الأسباب المادية التي يمكن أن تنعكس علي الولايات المتحدة الأميركية ما قد يدفعها إلي تقديم التنازلات فيما ستظهر إيران في موقع القوة.

انتهي**2054 ** 2342

