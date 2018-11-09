مبادرة مراسل الغاردیان بالكشف عن مصادر تمویل قناة `ایران اینترنشنال` كانت شجاعة

واضاف بعیدی نجاد الیوم الجمعة فی تغریده له علی موقع التواصل الاجتماعی تویتر: ان مراسل الغاردیان 'سعید كمالی دهقان' اتخذ موقفا شجاعا عندما صرح بان الصفحی السعودی جمال خاشقجی كشف له قبل مقتله معلومات حول تاسیس قناة 'ایران اینترنشنال' الناطقة بالفارسیة من قبل كبار المسؤولین السعودیین.

وتابع قائلا، ان المسؤولین المعنیین بهذا الموضوع یعرفون الاخطار التی قد تهدد دهقان فی هذا المجال وان السفارة علی اتصال مع هؤلاء المسؤولین .

یذكر ان كمالی دهقان كشف فی تغریدة له بانه یمكنه التاكید بان خاشقچی قتل بسبب اتصاله معه فی 26 ایلول/ سبتمر الماضی والذی كشف فیه بان ولی العهد السعودی محمد بن سلمان والمستشار السابق فی البلاط الملكی سعود القحطانی هما وراء تمویل قناة 'ایران اینترنشنال' فی لندن.

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