تقرير: مئات آلاف المسلمين قتلوا منذ شنت أمريكا الحرب علي ما أسمته الإرهاب

طهران / 9 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
قُتل أكثر من نصف مليون شخص علي الأقل في العراق وأفغانستان وباكستان منذ أن شنت الولايات المتحدة الحرب علي ما أسمته الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بحسب تقرير نشر الخميس.

وأفاد تقرير معهد واتسون للعلاقات الدولية في جامعة براون (رود آيلاند) بأن عدد القتلي يتراوح بين 480 و507 آلاف شخص، مؤكدا أن العدد الفعلي قد يكون أعلي.
وقالت الجامعة في بيان إن هذه الحصيلة الجديدة 'تظهر زيادة قدرها 110 آلاف مقارنة' بحصيلة سابقة نشرت في أغسطس 2016.
وأضافت 'حتي لو كانت الحرب علي الإرهاب غالبا ما يتم إهمالها من جانب الجمهور والصحافة والمسؤولين الأمريكيين، إلا أن زيادة عدد الوفيات تُظهر أن هذه الحرب لا تزال شديدة' .
وسجّل العراق أعلي حصيلة للضحايا المدنيين (بين 182272 و204575 قتيلاً) تليه أفغانستان (38480) وباكستان (23372).
وبحسب التقرير فقد قُتل نحو 7000 جندي أميركي في العراق وأفغانستان.
وتشمل محصلة التقرير المدنيين والشرطة وقوات الأمن المحلية وكذلك العسكريين الأمريكيين والقوات المتحالفة معهم.
وقالت نيتا كروفورد كاتبة التقرير 'لا يمكننا أبدا معرفة الحصيلة المباشرة لهذه الحروب'.
ولا يشمل التقرير الضحايا غير المباشرين للنزاعات، بمن فيهم أولئك الذين قُتلوا بسبب أمراض أو نقص البنية التحتية.
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تقرير: مئات آلاف المسلمين قتلوا منذ شنت أمريكا الحرب علي ما أسمته الإرهاب

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