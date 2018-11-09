لم یكن هنالك خیار امام ترامب سوی التراجع عن فرض الحظر علی النفط الایرانی

واضاف حسینی الیوم الجمعة فی حدیث لمراسل 'ارنا'، ان الحظر الامریكی علی ایران خاصة القطاع النفطی، لا یمكن تنفیذه ولا شك بان موقف دول العالم تجاه ذلك سیتمثل فی عدم الانصیاع امام امریكا.

وتابع بالقول، ان اقتصاد العدید من دول العالم یعتمد علی النفط وهی تدرك بان عدم شراء النفط الایرانی سیؤدی الی ارتفاع الاسعار الی اكثر من 120 دولارا للبرمیل.

وشدد بالقول ان مجموعة العقوبات الامریكیة لا تترك تاثیرا یذكر علی اقتصاد ایران فی الظروف السائدة وان الامریكان الذین كانوا یتحدثون عن فرض الحظر علی النفط الایرانی وتصفیره تراجعوا عن مواقفهم السابقة وهذا یعنی فشل سیاسة الحظر الامریكی ضد ایران.

واضاف، ان الكثیر من دول العالم لم تتبع الحظر الامریكی وحتی لم تنتظر الاعفاء الامریكی واعلنت شراءها للنفط الایرانی.

وفی جانب اخر من تصریحاته اشار نقوی الی وحدة وتلاحم الشعب الایرانی امام الحظر الامریكی الجائر وقال ان الشعب جسد تلاحمه خلال المسیرات التی نظمها فی یوم مقارعة الاستكبار العالمی ( الرابع من الشهر الجاری) قائلا ان الشعب الایرانی یقول اننا دخلنا الماوضات وتوصلنا الی الاتفاق النووی فیما امریكا هی التی لم تلتزم به.

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