ايران والمجر تبحثان بشان تطوير التعاون الرياضي

وفي اللقاء الذي جري الخميس تدارس السفير رجبي يزدي مع كوفاتش بشان التعاون الرياضي في مجال كرة الطائرة ومن ضمن ذلك تبادل زيارات الفرق الرياضية والحكام واللاعبين واقامة الورش الرياضية، وقدم له دعوة من رئيس اتحاد كرة الطائرة الايراني احمد ضيائي لزيارة ايران.

بدوره رحب رئيس اتحاد كرة الطائرة المجري بالدعوة الموجهة له من نظيره الايراني والتعاون الرياضي مع ايران خاصة في مجال كرة الطائرة.

واضاف، انه خلال الشهر الماضي استضفنا منتخب سيدات ايران بكرة الطائرة في المجر حيث جرت مباريات ممتازة وكانت ذكري طيبة جدا حصول هذا المنتخب علي مركز الوصافة فيها.

واكد رئيس اتحاد كرة الطائرة المجري استعداد بلاده لاستضافة فرق كرة الطائرة الايرانية، معلنا رغبته بزيارة ايران والتوقيع علي اتفاق للتعاون مع اتحاد كرة الطائرة الايراني.

انتهي ** 2342

