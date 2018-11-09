مراسل صحيفة الغارديان:

الكشف عن مصادر تمويل قناة 'ايران اينترنشنال' ادي الي مقتل خاشقجي

طهران/9تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن مراسل صحيفة 'الغارديان' ان المقابلة التي اجريت مع الصحفي السعودي 'جمال خاشقجي'، وكشفه عن تمويل قناة ايران اينترنشنال من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ادي الي مقتل خاشقجي.

واضاف مراسل الغارديان في تغريده له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر': يمكنني ان اؤكد بان جمال خاشقجي قتل بعد ما اتصل معي يوم الـ 26 من ايلول/سبتمبر الماضي من اسطنبول وكشف عن إن بن سلمان وسعود القحطاني هما وراء تمويل قناة 'ايران اينترنشنال' في لندن.
ودعا مراسل الغارديان، هذه الصحيفة و تركيا الي تاييد تغريدته علي 'تويتر'، كما دعا اسرته واصدقاءه الي عدم الاتصال معه في الظروف الحالية.
هذا وكان موقع 'خبر.7 ' التركي نقل يوم امس الخميس عن مصدر مطلع في النيابة العامة في اسطنبول بان جثة خاشقجي قد اذيبت في حمض كيمياوي.
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الكشف عن مصادر تمويل قناة

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