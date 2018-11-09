الكشف عن مصادر تمويل قناة 'ايران اينترنشنال' ادي الي مقتل خاشقجي

واضاف مراسل الغارديان في تغريده له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر': يمكنني ان اؤكد بان جمال خاشقجي قتل بعد ما اتصل معي يوم الـ 26 من ايلول/سبتمبر الماضي من اسطنبول وكشف عن إن بن سلمان وسعود القحطاني هما وراء تمويل قناة 'ايران اينترنشنال' في لندن.

ودعا مراسل الغارديان، هذه الصحيفة و تركيا الي تاييد تغريدته علي 'تويتر'، كما دعا اسرته واصدقاءه الي عدم الاتصال معه في الظروف الحالية.

هذا وكان موقع 'خبر.7 ' التركي نقل يوم امس الخميس عن مصدر مطلع في النيابة العامة في اسطنبول بان جثة خاشقجي قد اذيبت في حمض كيمياوي.

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