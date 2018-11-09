'الفاو' تدرس امكانية الاستثمار في مجال طعام الدواجن في ايران

وقال رئيس جمعية صناعة طعام الماشية والدواجن والاسماك الايرانية مجيد مواقف قديري الذي شارك في اجتماع الاتحاد الدولي لطعام الدواجن ممثلا عن الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة 'الفاو'، انه خلال الاجتماع (الذي عقد الخميس) تمت دراسة احدث الفرص الاستثمارية والتجارية في صناعة طعام الدواجن الايرانية واطّلع نظراؤنا في الدول الاقليمية ومن خارج المنطقة علي امكانيات وطاقات ايران اكثر فاكثر واعلنوا استعدادهم للاستثمار في هذا المجال.

واضاف، ان ايران تعد الدولة الـ 18 في العالم من حيث انتاج طعام الدواجن في العالم وفي ضوء الامكانيات التي توفرت خلال الاعوام الاخيرة فانها بامكانها ان تتقدم الي المركز العاشر.

يذكر ان قيمة طعام الدواجن في العالم بلغت اكثر من 430 مليار دولار خلال العام الماضي وتحظي هذه الصناعة باهمية كبيرة في توفير الامن الغذائي وتعد الحلقة الاهم في سلسلة توفير البروتينات في العالم.

ويعتبر قطاع الماشية والدواجن والاسماك في ايران ثاني صناعة استراتيجية وموفرة لفرص العمل بعد صناعة النفط.

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