ایران تحصد ذهبیة وبرونزیة وزن 102 كغم فی بطولة العالم لرفع الاثقال

طهران / 9 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
تقلد الرباع الایرانی علی هاشمی المیدالیة الذهبیة لوزن 102 كغم فی بطولة العالم لرفع الاثقال الجاریة فی تركمنستان فیما نال زمیله رضا بیرالوند المیدالیة البرونزیة فی الوزن ذاته.

وفی منافسات هذا الوزن التی جرت مساء الخمیس حصل علی هاشمی علي ذهبیة المجموع الذی بلغ 396 كغم ونال فضیة الخطف برفعه 179 كغم وبرونزیة النتر برفعه 217 كغم.
اما الرباع الایرانی الاخر رضا بیرالوند فقد تقلد المیدالیة البرونزیة فی المجموع الذی بلغ 393 كغم وحل فی المركز الرابع فی الخطف برفعه 175 كغم ونال ذهبیة النتر برفعه 218 كغم.
ونال الاوكرانی دیمیتری جوماك فضیة المجموع الذی بلغ 393 كغم وبرونزیة الخطف برفعه 176 كغم وفضیة النتر برفعه 217 كغم.
وقد تساوي بیرالوند وجوماك فی المجموع الذی بلغ 393 كغم ولكن حسب القوانین الجدیدة لاتحاد رفع الاثقال العالمی فقد نال جوماك الفضیة لانه سجل هذا الرقم قبل بیرالوند فیما ذهبت البرونزیة للاخیر.
ووحصل الاوزبكی اكبر جورایوف علي ذهبیة الخطف برفعه 180 كغم.
وكان الرباع الایرانی سهراب مرادی قد تقلد 3 میدالیات ذهبیة فی وزن 96 كغم اول امس الاربعاء برفعه 186 كغم فی الخطف و 230 فی النتر لیبلغ المجموع 416 كغم.
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