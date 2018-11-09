قائد الثورة يعزي باستشهاد رجل امن اصيب باعاقة كاملة في مواجهة مع الارهابيين قبل 10 اعوام

طهران / 9 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-عزي قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي باستشهاد احد افراد قوي الامن الداخلي كان قد اصيب بجراح في مواجهة مع الارهابيين قبل 10 اعوام ادت الي اعاقته بصورة كاملة ودخوله في غيبوبة منذ ذلك الحين.
يتبع ** 2342
سياسي
قائد الثورة
استشهاد
احد رجال الامن الداخلي
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