فی الرد علي مزاعم دعم السعودیة للشعب الیمنی..

ظریف مخاطبا بومبیو: ألا تشعرون بالخجل ؟

طهران / 8 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا- قال وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف فی الرد علي مزاعم وزیر الخارجیة الامیركی حول تقدیم السعودیة مساعدات انسانیة للشعب الیمنی: ألا تشعرون بالخجل؟ .

وفی تغریدة له علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر' كتب ظریف متهكما: السید بومبیو؛ هل تعرف ما هی القضیة ؟! ان الیمنیین هم المسؤولون اساسا عن المجاعة التی یواجهونها !! لقد كان علیهم ان یسمحوا لاذنابكم السفاحین الذین ینفقون ملیارات الدولارات لقصف حافلات مدارسهم و'الملایین لخفض مشكلة المجاعة' (حسب زعم بومبیو)، لیقوموا بابادتهم بلا مقاومة، ألا تشعرون بالخجل ؟.
وكان وزیر الخارجیة الامیركی مایك بومبیو قد ادعي فی تصریح له بان السعودیة تنفق ملایین الدولارات كمساعدات انسانیة للشعب الیمنی.
یذكر ان التحالف العربی بقیادة السعودیة فرض الحرب العدوانیة علي الیمن منذ 4 اعوام بذریعة دعم الرئیس الیمنی الفار عبدربه منصور هادی، ما ادي الي مصرع واصابة عشرات الالاف وتشرید الملاییین من ابناء الشعب الیمنی.
واستخدم التحالف السعودی خلال حربه العدوانیة هذه مختلف انواع الاسلحة الفتاكة وغیر التقلیدیة ومنها القنابل العنقودیة ودمر الكثیر من المرافق المدنیة ومنها المدارس والمستشفیات والمصانع.
وقد استهدف العدوان فی الصیف الفائت حافلة لطلبة المدارس ما ادي الي مصرع 39 واصابة 51 اخرین غالبیتهم من الاطفال.
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ظریف مخاطبا بومبیو: ألا تشعرون بالخجل ؟

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