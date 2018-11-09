محلل لبناني: ترامب يستخدم سياسة العصا والجزرة تجاه ايران

بزي وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية يعتبر ان الايرانيين توحدوا امام المحاولات الاميركية وانهم سيواجهونها باصرار وتحد واضاف انه لا يمكن الفصل بين العقوبات والتطورات الاخري في المنطقة خاصة في الملف السعودي الداخلي وفي قضية اليمن . وفيما يلي نص المقابلة كاملة:



*ارنا: ما هي دلالات قرار الرئيس الاميركي ترامب اعفاء عدد من الدول من العقوبات ؟

** بزي: انها برأيي لعبة العصا والجزرة ومحاولة ابقاء هوامش للاشهر الستة القادمة والقيام بمراقبة كيفية تداعي الامر علي الواقع الايراني .وترك متنفس يسمح بحسب ترامب بجلب الايرانيين الي طاولة التفاوض علي الاقل بنصف الشروط التي يريدها وذلك بعد ان عجز عن فرض كل الشروط التي يريدها .

الجمهورية الاسلامية الايرانية خبرت الواقع المر في العلاقة مع الولايات المتحدة وكيفت وطبعت نفسها علي اللحظات الصعبة. صحيح ان الاتفاق النووي وما رافقه من رزمة اغراءات عزز امال الايرانيين بنهضة كبري لكن الخيبة كانت منذ ما بعد توقيع الاتفاق النووي لان ترامب كان منزعجا لان اميركا لم تستفد اقتصاديا من الاتفاق وكل العقود الاستثمارية ذهبت الي الاوروبيين .وهذا يجب ان نلتفت اليه دائما .



*ارنا: ولكن هذا كان نتيجة القوانين الاميركية التي تمنع الاستثمار في ايران ؟

**بزي: صحيح . هم بشكل غير مباشر اقفلوا علي انفسهم في هذا المجال .



*ارنا: هل يمكن للتطورات التي تشهدها المنطقة ان تؤثر علي قرار البدء بتنفيذ العقوبات بطريقة او باخري ؟

** بزي: طبعا لا يمكن الفصل بين التصعيد ضد ايران و مشروع ادخال اسرائيل ككيان شرعي في النظام الشرق اوسطي كما اني اعتقد ان هناك محاولات اميركية للاستثمار في قضية الخاشقجي من اجل رمي السعودية اكثر فاكثر في الحضن الاميركي.والسؤال المركزي الذي يجب ان نسأله اليوم هو حول مدي جوهرية بقاء محمد بن سلمان في الحكم اليوم بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية من اجل مواجهة ايران وهل يمكن ان تحقق واشنطن هذا الهدف مع ابن سلمان وبدونه .



*ارنا: ما هو رأيك حول هذه المسألة ، هل بقاء ابن سلمان هو مطلب اميركي وسيصر عليه الاميركيون ؟

** بزي: الاجابة علي هذا السؤال تنطلق من ضرورة عدم الفصل بين قضية العقوبات علي ايران وتطورات اخري ابرزها في اليمن حيث استنفد العدوان الاميركي السعودي كل وسائله واصبح عبئا علي الولايات المتحدة الاميركية وعلي كل اطراف العدوان وانا اتوقع ان يصدر قريبا قرار من مجلس الامن يقضي بايقاف العدوان وهذا يسمح لابن سلمان بان لا يظهر بمظهر المهزوم اذن نحن امام محاولات اميركية لانقاذ ابن سلمان وللحفاظ علي معادلة قائمة علي ثلاثي مكون من نتنياهو وكوشنير وابن سلمان وهدف هذا الثلاثي هو جعل اسرائيل كيان طبيعي في المنطقة بشكل عام وفي قلب المنطقة الخليجية بشكل خاص . لذلك يتدخل نتنياهو لدي الاميركيين من اجل انقاذ ابن سلمان .



*ارنا: بالعودة الي العقوبات قلت ان الاميركيين يتركون متنفسا للجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال قرار الاعفاء الاخير ولكن اليس للامر علاقة بالخوف الاميركي علي اسعار النفط وارتفاعها ما يضر بالاقتصاد الاميركي ؟

** بزي: لم يكن لدي الاميركيين هاجس الاسعار لانهم اتفقوا مع السعوديين علي رفع الانتاج الي الحد الاقصي اي فوق 11 مليون برميل في اليوم . كما انهم اتخذوا قرار الاعفاء من اجل عدم حدوث حالة هلع في السوق العالمي علي وقع القرار . ايضا هم ادركوا بانهم غير قادرين علي تصفير قدرة ايران علي التصدير لان الصين هي المستورد الاول والهند الثاني واليابان الثالث وكوريا الجنوبية الرابع وبالتالي فان الاميركيين يختبرون التأثير مع ابقاء الهوامش للايرانيين . المرحلة القادمة ستكون مرحلة عض اصابع ومن يصرخ اولا وطبعا الاميركيون يراهنون علي تثوير الداخل الايراني .



*ارنا: نلاحظ ان الايرانيين يردون بكثير من التحدي ؟

** بزي: انا لا اتفاجأ لان الشعب الايراني، ومنذ ما قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، معروف باعتزازه بثقافته وحضارته الممتدة لالاف السنين وما يقوم به ترامب انه يوحد الايرانيين تجاه الخطر الخارجي الذي يستهدف ليس نظامهم السياسي فقط بل لقمة عيشهم وحضورهم علي خارطة التاريخ وخارطة العالم .لذلك اتوقع تعاط ايراني من موقع القوة والتحمل وعدم التراجع.

انتهي**2054 ** 2342

