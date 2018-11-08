رئيس المجلس الاستشاري الياباني يدعو لتوسيع العلاقات مع ايران

واضاف جوايجي داته خلال استقباله اليوم الخميس السفير الايراني لدي اليابان مرتضي رحماني موحد انه ونظر الي ان العام المقبل يصادف الذكري الـ90 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فاننا نامل بان يتم اتخاذ خطوات هامة في هذا المجال.

ووجه دعوة لرئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني لزيارة اليابان معربا عن امله بان تساهم هذه الزيارة في توسيع العلاقات بين البلدين اكثر فاكثر.

ومن جانبه اشار السفير الايراني لدي اليابان خلال اللقاء الي العلاقات التاريخية والثقافية القائمة بين البلدين موكدا علي دور برلماني البلدين في توسيع التعاون بينهما داعيا الي تعزيز التعاون البرلماني بين ايران واليابان.

وابلغ رحماني موحد خلال هذا اللقاء تحيات رئيس مجلس الشوري الاسلامي معلنا ان تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين يشكل عنصرا هاما في تطوير العلاقات الودية بين طهران وطوكيو.

انتهي**2018 ** 1718

