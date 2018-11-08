رئيس المجلس الاستشاري الياباني يدعو لتوسيع العلاقات مع ايران

بكين/8تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اشار رئيس المجلس الاستشاري في اليابان جوايجي داته الي اللقاءات بين قادة البلدين خلال الاعوام الستة الاخيرة و اهمية تقدم العلاقات بين الجانبين الي الامام وقال ان برلماني البلدين يلعبان دورا هاما في تطوير هذا التعاون.

واضاف جوايجي داته خلال استقباله اليوم الخميس السفير الايراني لدي اليابان مرتضي رحماني موحد انه ونظر الي ان العام المقبل يصادف الذكري الـ90 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فاننا نامل بان يتم اتخاذ خطوات هامة في هذا المجال.
ووجه دعوة لرئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني لزيارة اليابان معربا عن امله بان تساهم هذه الزيارة في توسيع العلاقات بين البلدين اكثر فاكثر.
ومن جانبه اشار السفير الايراني لدي اليابان خلال اللقاء الي العلاقات التاريخية والثقافية القائمة بين البلدين موكدا علي دور برلماني البلدين في توسيع التعاون بينهما داعيا الي تعزيز التعاون البرلماني بين ايران واليابان.
وابلغ رحماني موحد خلال هذا اللقاء تحيات رئيس مجلس الشوري الاسلامي معلنا ان تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين يشكل عنصرا هاما في تطوير العلاقات الودية بين طهران وطوكيو.
انتهي**2018 ** 1718



برچسب ها

سياسي

ايران

اليابان

تعزيز العلاقات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس المجلس الاستشاري الياباني يدعو لتوسيع العلاقات مع ايران

معظم المشاهدات

وزارة الخارجية العراقية تقرر حل كافة المشاكل مع الكويت

وزارة الخارجية العراقية تقرر حل كافة المشاكل مع الكويت

لاريجاني: الاميركان لم يحققوا شيئا من فرض العقوبات علي ايران

لاريجاني: الاميركان لم يحققوا شيئا من فرض العقوبات علي ايران

ايران وكوريا الجنوبية تتفقان علي التجارة بالعملة الكورية

ايران وكوريا الجنوبية تتفقان علي التجارة بالعملة الكورية

العدو سیمني بهزیمة نكراء فی حربه الناعمة والاقتصادیة ضد ایران

نائب قائد الحرس الثوری:

العدو سیمني بهزیمة نكراء فی حربه الناعمة والاقتصادیة ضد ایران

اللواء جعفری: نظام الهیمنة ینهار امام المقاومة

اللواء جعفری: نظام الهیمنة ینهار امام المقاومة

أحدث الأخبار

رئيس المجلس الاستشاري الياباني يدعو لتوسيع العلاقات مع ايران

رئيس المجلس الاستشاري الياباني يدعو لتوسيع العلاقات مع ايران

السفير الايراني يسلم اوراق اعتماده الي الرئيس البنغلاديشي

السفير الايراني يسلم اوراق اعتماده الي الرئيس البنغلاديشي

اسلام آباد تعزز علاقاتها مع طهران رغم الحظر الاميركي

الخارجية الباكستانية:

اسلام آباد تعزز علاقاتها مع طهران رغم الحظر الاميركي

ألمانيا: الحظر الجديد علي إيران يهدد الأمن الأوروبي

ألمانيا: الحظر الجديد علي إيران يهدد الأمن الأوروبي

نائب ايراني: اميركا باتت وحيدة في العالم

نائب ايراني: اميركا باتت وحيدة في العالم

موضوعات مرتبط