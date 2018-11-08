الخارجية الباكستانية:

اسلام آباد تعزز علاقاتها مع طهران رغم الحظر الاميركي

اسلام آباد/8تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل ان بلاده ستواصل تعزيز العلاقات والتبادل التجاري مع ايران الجارة بالرغم من الحظر الاميركي علي ايران.

وفي موتمره الصحفي بمقر وزارة الخارجية وردا علي سوال لمراسل ارنا حول موقف الحكومة الباكستانية من الحظر الاميركي ضد ايران اكد فيصل اليوم الخميس ان ايران وباكستان تربطهما علاقات وطيدة واخوية علي مر التاريخ باعتبارهما بلدين جارين مضيفا ان هناك اواصر تاريخية وثقافية مشتركة بين البلدين كما ان العلاقات بين شعبيهما كانت جيدة جدا علي الدوام.
وصرح ان الحكومة الباكستانية دعمت الاتفاق النووي وتابعت هذا المسار بعد فرض الحظر الاميركي الجديد ضد ايران ايضا وان العلاقات الثنائية بين ايران وباكستان تتعزز رغم الحظر.
واضاف انه تم اعفاء ثماني دول تصدر ايران نفطها اليها بصورة رئيسية من الحظر الاميركي ضد ايران بما فيها الهند مشيرا الي ان حجم استيراد باكستان من النفط الايراني قليل حاليا.
وصرح ان المواد الغذائية والنسيج وغيرها من السلع تشكل معظم صادرات باكستان لايران اذ لايشملها الحظر الاميركي.
وردا علي سوال آخر لمراسل ارنا حول آخر المستجدات بشان حراس الحدود الايرانيين الذين تم اختطافهم علي حدود ميرجاوه مع باكستان موخرا وكذلك الاجراءات التي قامت بها الحكومة الباكستانية في هذا المجال حتي الان والتعاون بين الجانبين بشانه قال فيصل ان باكستان تجري حاليا تعاونا وطيدا مع المسوولين الايرانيين لاطلاق سراح هولاء الافراد.
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اسلام آباد تعزز علاقاتها مع طهران رغم الحظر الاميركي

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