نائب ايراني: اميركا باتت وحيدة في العالم

طهران/8تشرين الثاني/نوفمبر- اكد عضو لجنة الطاقة في مجلس الشوري الاسلامي مهرداد لاهوتي ان ايران ستكون الطرف الرابح في مجال الحظر كما في السابق وقال ان اميركا بقيت وحيدة اليوم في العالم اكثر من اي وقت مضي اذ ان حلفاءها لايواكبونها ايضا.

واضاف لاهوتي اليوم الخميس في حديث مع مراسل ارنا بشان الدفعة الجديدة من الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران ان الاميركيين يحاولون من خلال نزعتهم الاستكباريه ونفوذهم في العديد من الشركات الكبري في العالم تحقيق مآربهم بشان الحظر لكن الشعب والمسوولين في ايران سيقفون صامدين امامه علي غرار المراحل السابقة.
واكد علي ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة المكتسبة بشان ابطال مفعول الحظر وكذلك ضرورة تعزيز الوحدة والتلاحم معربا عن امله بان يتخلي الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن اوهامه وان يدرك حقائق المجتمع الدولي.
انتهي**2018 ** 1718



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نائب ايراني: اميركا باتت وحيدة في العالم

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