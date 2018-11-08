نائب ايراني: اميركا باتت وحيدة في العالم

واضاف لاهوتي اليوم الخميس في حديث مع مراسل ارنا بشان الدفعة الجديدة من الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران ان الاميركيين يحاولون من خلال نزعتهم الاستكباريه ونفوذهم في العديد من الشركات الكبري في العالم تحقيق مآربهم بشان الحظر لكن الشعب والمسوولين في ايران سيقفون صامدين امامه علي غرار المراحل السابقة.

واكد علي ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة المكتسبة بشان ابطال مفعول الحظر وكذلك ضرورة تعزيز الوحدة والتلاحم معربا عن امله بان يتخلي الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن اوهامه وان يدرك حقائق المجتمع الدولي.

انتهي**2018 ** 1718

