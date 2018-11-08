ريابكوف: الحظر الاميركي يهدف الي كسر ارادة الشعب الايراني

واضاف ريابكوف اليوم الخميسء في تصريح لمراسلي وكالة الجمهورية الاسلاميه للانباء (ارنا) وموسسة الاذاعة والتلفزة الايرانية في موسكو ان اميركا لن تصل الي مبتغاها بالرغم من فرض الحظر علي ايران لان ايران تمتلك سنوات من الخبرة في الصمود امام الحظر الاميركي.

واشار الي انسحاب اميركا من الاتفاق النووي مع ايران في موقف معارض للقوانين الدولية وقرار مجلس الامن الدولي وقال ان روسيا وسائر الدول المعنية بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ستواصل مساعيها لحفظ هذا الاتفاق كما تبذل جهودا من خلال آليات لمواصلة التعاون الدولي مع ايران حاليا.

انتهي**2018 ** 1718

