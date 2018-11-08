رئيس المجلس الوطني الباكستاني:

تطوير العلاقات مع ايران ضروري لتعزيز السلام الاقليمي

اسلام آباد/8 تشرين الثاني/نوفمبر- اكد رئيس المجلس الوطني الباكستاني اسد قيصر ان تطوير العلاقات الوطيدة والودية بين باكستان والجمهورية الاسلامية الايرانية يشكل امرا ضروريا لتعزيز السلام والامن والرفاهية في المنطقة.

واضاف اسد قيصر خلال استقباله السفير الايراني في باكستان مهدي هنردوست في مقر الامانة العامة للمجلس الوطني الباكستاني ان باكستان تعير اهمية بالغة لعلاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وان الحكومة الباكستانية الحالية عاقدة العزم علي تطوير العلاقات بين البلدين الجارين.
واكد علي ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين ايران وباكستان في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة لتحقيق المصالح المتبادلة للبلدين.
وقال 'علي طهران واسلام آباد ان تعملا معا من اجل معالجة القضايا التي يواجهها العالم الاسلامي'.
من جانبه اكد السفير الايراني خلال اللقاء ان ايران تعتبر باكستان شريكا مهما في تحقيق السلام والامن الاقليميين.
واشاد بدور باكستان في تعزيز التضامن بين الدول الاسلامية وقال ان الحكومة والمسؤولين الايرانيين يتطلعون لتطويرالعلاقات مع باكستان اكثر فاكثر.
وسلم السفير الايراني خلال اللقاء دعوة لرئيس المجلس الوطني الباكستاني للمشاركة في الاجتماع الثاني الذي سيعقده روساء مجالس الدول الستة وهي ايران وباكستان والصين وتركيا وافغانستان وروسيا في طهران خلال شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل.
انتهي**2018**س.ر



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تطوير العلاقات مع ايران ضروري لتعزيز السلام الاقليمي

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