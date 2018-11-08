الشيخ عبدالله الدقاق: قمع المقاومة يؤدي الي انتشار اهداف الامة الاسلامية

سمنان / 8 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اكد الشيخ عبدالله الدقاق ممثل المرجع الشيخ عيسي قاسم بان قمع حركات المقاومة والمجاهدين المسلمين الطامحين للحرية في مختلف انحاء العالم من شانه ان يؤدي الي انتشار اهداف الامة الاسلامية.

وفي كلمته التي القاها مساء الاربعاء خلال الملتقي الثالث لتكريم 'المجاهدون في الغربة' المنعقد في جامعة دامغان بمحافظة سمنان شمال شرق ايران، صرح الشيخ الدقاق بان العدو بقمعه لانشطة المجاهدين في مختلف الدول الاسلامية قد ادي الي نشر الاسلام.
واكد بان انتشار الافكار الاسلامية في العصر الحاضر قد ادي الي نمو الاسلام بين الشعوب وان الاحرار في دول العالم يمتلكون اليوم معرفة جيدة عن الاسلام واصبحوا يتجهون اليه.
واضاف، ان الشهيد محسن حججي قد استشهد علي يد داعش الا ان داعش لم يتمكن من القضاء علي نهجه وقد تحول الي انموذج للعالم كله.
وصرح بان اميركا والسعودية باطلاقهما التنظيمات التكفيرية قد سعيا لتدمير العتبات المقدسة الا انهما فشلا في ذلك وقد اضحت هذه العتبات معروفة في العالم اكثر مما مضي.
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الشيخ عبدالله الدقاق: قمع المقاومة يؤدي الي انتشار اهداف الامة الاسلامية

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