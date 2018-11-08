العميد سلامي: الشعب الايراني حوّل باقتداره جميع تهديدات العدو الي فرص

سمنان / 8 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي بان الشعب الايراني حوّل باقتداره لغاية الان جميع تهديدات العدو الي فرص.

وقال العميد سلامي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' الاربعاء علي هامش الملتقي الثالث لتكريم 'المجاهدون في الغربة' المنعقد في جامعة دامغان بمحافظة سمنان شمال شرق ايران، ان صمود الشعب الايراني ووقوفه امام جميع التهديدات قد حوّل جميع ضغوط وتهديدات العدو الي فرص طيبة.
واضاف، بفضل الباري تعالي فقد توفرت لغاية الان فرص كبيرة لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية والسياسية وتحقيق الازدهار العلمي والاستقلال الاقتصادي.
وتابع العميد سلامي، ان الشعب الايراني يمتلك تجربة كبيرة وبامكانه من خلال الصمود والثبات فرض العزلة علي العدو.
واعرب نائب القائد العام للحرس الثوري عن اعتقاده بانه 'في المستقبل القريب سنشهد عبور ايران المقتدرة من جميع المشاكل الاقتصادية والسياسية والمزيد من افول الاعداء' مردفا القول، ان الامور تجري لمصلحة الجمهورية الاسلامية الايرانية ولا يوجد هنالك اي قلق خاص.
وحول تطورات المنطقة قال، بفضل الباري تعالي فاننا وفي ضوء ما نرصده للساحات نشهد ان جميع التطورات السياسية الحاصلة في المنطقة تمضي في مسار تعزيز القدرات السياسية للثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضاف العميد سلامي، ان تطورات الساحة السياسية في لبنان واحياء تيار (مسيرات) العودة في فلسطين والانتصارات الكبري التي حققتها الدولة السورية، تشير كلها الي صحوة الاسلام في المنطقة.
وقال، ان اليمن اليوم علي اعتاب الانتصار وان اميركا قد اعترفت بعجزها في فرض اجراءات الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واكد بان الامة الاسلامية تستعيد اليوم وحدة وهوية جديدة في العالم مما يصب في مصلحة الشعب الايراني والعالم الاسلامي.
يذكر ان الملتقي الثالث لتكريم 'المجاهدون في الغربة' عقد الاربعاء في جامعة دامغان في محافظة سمنان شمال شرق ايران بمشاركة مسؤولين مدنيين وعسكريين في البلاد واكثر من 85 من المفكرين والعلماء والادباء من 28 دولة واسر شهداء من دول سوريا ولبنان وفلسطين ونيجيريا.
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العميد سلامي: الشعب الايراني حوّل باقتداره جميع تهديدات العدو الي فرص

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