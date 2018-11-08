مشاورات بین ایران وروسیا فی مجال مكافحة الفساد

موسكو / 8 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اجري رئیس منظمة التفتیش العام الایرانیة القاضی ناصر سراج والمدعی العام الروسی یوری جایكا، مشاورات حول مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة بها.

وكان القاضی سراج قد وصل الي موسكو الاربعاء للمشاركة فی المؤتمر الدولی وكذلك اجتماع الاتحاد الاوراسی حول مكافحة الفساد.
وفی اللقاء بین سراج وجایكا بحث الطرفان امكانیة تطویر التعاون القانونی والقضائی والتعاون فی اطار اتفاقیات مكافحة الفساد وصون حقوق المواطنة، كما تباحثا حول مشاكل بعض المواطنین الایرانیین وسبل مساعدتهم.
وتبادل الجانبان كذلك وجهات النظر حول مكافحة الجرائم والفساد الاداری والمالی ودراسة سبل تعزیز التعلون الاقلیمی والدولی خاصة فی اطار الاتحاد الاوراسی لمكافحة الفساد (امبودسمان) وسبل تدریب الخبراء فی مجال الانشطة المتعلقة بمكافحة الفساد.
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مشاورات بین ایران وروسیا فی مجال مكافحة الفساد

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