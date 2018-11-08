مشاركة اكثر من 3 ملايين زائر للنجف الاشرف بذكري وفاة الرسول الاكرم (ص)

وقال محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد عمليات الفرات الاوسط ومدير شرطة المحافظة، الاربعاء، اننا 'نتوجه بالشكر لجهود عمليات الفرات الأوسط وسلاح الطيران العراقي والجيش العراقي ومديرية شرطة النجف بكافة صنوفها والحشد الشعبي لدورهم الكبير في حفظ امن النجف واستقرارها والزائرين والحفاظ علي النظام والقانون'.

وأضاف الياسري ان 'الخطة الامنية والخدمية شملت مشاركة اكثر من 23 الف عنصر امني من مختلف أصناف القوات المسلحة ووزارة الداخلية والحشد الشعبي وكذلك دوائر المحافظة المختلفة'، وعبر عن امتنانه الي 'العتبة العلوية المقدسة وامانة مسجد الكوفة المعظم والمزارات الشريفة ومجلس المحافظة الموقر وعشائر وبيوتات النجف وأهاليها الكرام والي الحملات التطوعية الشبابية الساندة لدوائر المحافظة لدورهم الكبير ومساهمتهم في إنجاح الزيارة'.

كما قدم المحافظ 'شكره للدوائر الخدمية من بلدية النجف والبلديات في الاقضية والنواحي ومديرية الصحة والكهرباء ومديريتي الماء والمجاري والنقل وجميع الدوائر الساندة وهيئة المواكب الحسينية والمواكب التي كانت عونا للحكومة المحلية في توفير الخدمات للزائرين، وجميع الزائرين الوافدين الي النجف الاشرف من داخل العراق وخارجه وتشرفهم بأداء زيارة امير المؤمنين (عليه السلام)'، مؤكدا ان' النجف الاشرف البيت الكبير الذي يحتضن كل شعوب العالم ويوحدها'.

وتابع الياسري ان' الخطة نجحت في الحفاظ علي امن الزيارة والمحافظة والزائرين وتحقيق الانسيابية في تنقل الزائرين من والي النجف الاشرف متمنيا للجميع قبول الاعمال'.

من جانبها أعلنت العتبة العلوية المقدسة نجاح خطتها الخدمية الخاصة بزيارة مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذكري وفاة الرسول الأكرم (صلي الله عليه وآله وسلم)، المتمثلة بتقديم مختلف الخدمات للزائرين الوافدين لتقديم آيات العزاء للمولي أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 'عليه السلام '.

وقال عضو مجلس إدارة العتبة العلوية المقدسة رئيس قسم الإعلام فائق الشمري في بيان، الاربعاء، انه وبتوجيه من الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة يوسف الشيخ راضي استنفرت جميع أقسام العتبة المقدسة طاقاتها وإمكانياتها من أجل توفير كل المستلزمات التي يحتاجها زائرو مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) لإحياء مراسم الزيارة'.

وأضاف، إن مجمل الخدمات التي تم تقديمها إلي الزائرين الكرام تضمنت،

تقديم نحو 000’100ألف وجبة غذائية إلي الزائرين من مضيف العتبة العلوية والمنافذ المنتشرة في الأرجاء الخارجية للصحن الحيدري الشريف وطريق يا حسين الجنوبي وقضاء المناذرة، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل للمواكب الخدمية المنتشرة في محيط الصحن العلوي المطهر، تقديم الدعم والتسهيلات لأكثر من 150 وسيلة إعلامية ساهمت في تغطية وقائع مراسم الزيارة من قبل الكوادر العاملة في شُعبة التواصل الإعلامي التابعة لقسم الإعلام، وتهيئة قاعات إيواء الزائرين لاستيعاب الأعداد الكبيرة منهم وتوفير الخدمات في الصحن الداخلي والأصحن الخارجية ونشر المجاميع الصحية الثابتة والمتنقلة في الطرق المؤدية إلي مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)، التعاون التام مع الدوائر الرسمية الأمنية والخدمية في محافظة النجف الأشرف من أجل إنجاح الزيارة والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة بجميع مفاصلها، واستنفار آليات العتبة في قسم الآليات وتوفير قرابة 50 عجلة نوع كوستر في الطريق الحولي لنقل الزائرين الكرام إلي البوابات المؤدية إلي السلالم الكهربائية غرب مرقد أمير المؤمنين عليه السلام واستقبال أكثر من 150 موكباً قادماً من بغداد و كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والحلة، فضلاً عن مواكب العزاء للمسلمين القادمين من مختلف دول العالم، ورفد أقسام وشُعب العتبة بأكثر من 1000 متطوع من محافظات البصرة، والمثني، وذي قار، وبغداد، وبابل، والديوانية, لتقديم الخدمات للزائرين في ذكري وفاة النبي محمد (صلي الله عليه وآله وسلم)، كما تم تأمين النداءات الخارجية وتسهيل حركة مختلف الآليات ومواكب العزاء الداخلة إلي المدينة القديمة وتنظيم حركتها بانسيابية عالية من قبل شُعبة الإتصالات والمراقبة في العتبة المقدسة ونشر 10 محطات استفتائية داخل الصحن العلوي المطهر وخارجه موزعة في أماكن مختلفة في صحن فاطمة (عليها السلام)، ورواق أبي طالب للإجابة علي أسئلة الزائرين الشرعية.

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