وزارة النفط العراقية توضح تعاملها مع العقوبات الامريكية ضد إيران

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح لوكالة (الفرات نيوز) المحلية، ان 'العراق يستورد الغاز من ايران لتزويد بعض محطات الطاقة الكهربائية وهي ضرورية لتشغيلها ،وان استثناء العراق من العقوبات خطوة مهمة باتجاه استمرار تدفق الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية وتوفير هذه الخدمة لمواطنينا في محافظة البصرة وغيرها ، حيث يقع ذلك ضمن أولويات الحكومة ، وان كميات الانتاج الوطني من الغاز في الوقت الحاضر لاتغطي الحاجة المحلية ، ونعمل حالياً علي تعزيز التعاقدات لاستثمار الغاز من عدد من حقول محافظات البصرة وميسان وذي قار ، بتعزيز الجهد الوطني وبالاتفاق مع الشركات العالمية الرصينة'.

واضاف جهاد ان 'الحكومة والوزارة تعمل ايضا علي التقليل من الآثار المترتبة للعقوبات علي الواقع الاقتصادي والخدمي المحلي ، وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وخصوصاً في قطاع الكهرباء' .

ولفت الي 'وجود صفقة تبادلية بين البلدين، فالعراق يسلم ايران كميات قليلة من الخام تقدر بـ 30 الف لتر من النفط الخام تنقل من حقول كركوك بواسطة الحوضيات الي محافظة كرمنشاه الايرانية ،وبالمقابل يتم تسليم هذه الكمية من قبل الجانب الإيراني الي الجانب العراقي وبنفس المواصفات من جنوب العراق ، ولا يترتب علي ذلك التزامات مالية او تحويلات بالعملة الصعبة او غير ذلك'.

وأشار جهاد، الي ان 'وزارة النفط جزء من الحكومة الاتحادية ، وهي ملتزمة بتنفيذ السياسة العامة المقررة للعراق في اطار تنظيم العلاقة مع دول الجوار ومنها إيران'.

وتابع، ان 'العقوبات الأمريكية ضد ايران لا زالت في بدايتها وننتظر رؤية الحكومة التي تسعي مع جميع الجهات للحيلولة دون تاثر الاتفاقات المشتركة مع إيران بالعقوبات الأمريكية ، والامور حتي الآن غير واضحة فيما يخص العقوبات والاستثناءات وطريقة تطبيقها واصفا أيها بالعملية المعقدة ، وان الحكومة تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ، والسعي للتخفيف عن تأثيراتها علي الواقع الاقتصادي ، وان علي الجميع تفهم الظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجه العراق ، وخصوصا بعد حرب القضاء علي الإرهاب التي استنزفت الموارد الاقتصادية والمالية'.

وأوضح جهاد، ان 'المجالات النفطية التي يتعامل بها العراق مع الجانب الايراني، تتعلق بصفقة النفط وهي تبادلية وليست فيها التزامات او تحويلات مالية وكمية النفط الخام تعد قليلة ضمن الاتفاق ، وان تدفق الغاز الايراني ضروري لتزويد بعض محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد في تشغيلها علي وقود الغاز '، مؤكداً ان ' العراق يسعي الي تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جميع جوار العراق ومنها إيران وبما يخدم المصالح والأهداف المشتركة'.

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