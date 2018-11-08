نائب قائد الحرس الثوری:

العدو سیمني بهزیمة نكراء فی حربه الناعمة والاقتصادیة ضد ایران

سمنان / 7 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة العمید حسین سلامی بان العدو یسعي للاضرار بایران عبر الحرب الناعمة والاقتصادیة لكنه سیمني بهزیمة نكراء.

وفی كلمته التی القاها مساء الیوم الابعاء خلال الملتقي الثالث لتكریم 'المجاهدون فی الغربة' المنعقد فی جامعة دامغان بمحافظة سمنان شمال شرق ایران، قال العمید سلامی، ان نظام الهیمنة والاعداء یشنون الیوم حربا اقتصادیة ضد ایران الاسلامیة ولو كانوا قد تعرضوا هم انفسهم لمثل هذه الحرب لانهاروا من جرائها.
واضاف، لقد سلبنا من العدو الخیار العسكری لذا فانه یسعي للاضرار بایران عبر الحرب الناعمة والحرب الاقتصادیة الا انه لن یفلح ابدا فیهما.
وقال العمید سلامی، ان العدو لجا اخیرا الي الاداة الوحیدة المتبقیة لدیه الا وهی الحرب الاقتصادیة الا انه سیمني فیها بهزیمة نكراء.
واوضح بانه فی ای مجال فرض العدو فیه الحظر علي ایران فقد حققت ایران التقدم والاقتدار فیه، واضاف، ان جمیع القدرات البحریة والبریة والجویة هی ثمرة لجهود ومقاومة الجمهوریة الاسلامیة فی النضال ضد العدو فی المجالات الافتراضیة والحقیقیة.
واعتبر ان الكثیر من الاراضی الاسلامیة اصبحت ساحة جهاد ضد المستكبرین واضحت تحمل رایة الجهاد فی طریق الدفاع عن الكیان الاسلامی واضاف، ان الشباب فی البلدان الاسلامیة ارتدت درع الجهاد لتمنع المستكربین من التحكم بمصیر المسلمین.
واشار الي ان المسلمین قرروا انهاء هیمنة المستكبرین السیاسیة والعسكریة والثقافیة والاقتصادیة علي المجتمعات الاسلامیة واضاف، ان قلوب المسلمین اصبحت الیوم متآصرة مع بعضها بعضا وقد تبلورت الارضیة لتشكیل الامة الاسلامیة الواحدة.
وتابع العمید سلامی، ان ای ارض تجعل الجهاد اداة سعادتها فانها لن تموت ابدا كالیمن الذی یبحث الیوم عن هویته فی المنطقة.
واكد بان السعودیة الیوم غارقة فی وحل الیمن وان امیركا تسعي من اجل انقاذها من هذا الوحل.
واكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامیة فی ختام كلمته بان قوة امیركا الي زوال.
یذكر ان الملتقي الثالث لتكریم 'المجاهدون فی الغربة' عقد الیوم الاربعاء فی جامعة دامغان بمحافظة سمنان شمال شرق ایران بمشاركة العدید من الشخصیات المدنیة والعسكریة فی البلاد ومناضلون من جبهة المقاومة فی المنطقة والكثیر من المفكرین من 28 دولة.
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العدو سیمني بهزیمة نكراء فی حربه الناعمة والاقتصادیة ضد ایران

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