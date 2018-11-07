السید الحوثی: أمیركا توفر الغطاء السیاسی والسلاح للعدوان علي الیمن

وأكد السید الحوثی فی خطاب متلفزٍ له بثته قناة المسیرة الفضائیة مساء الیوم أن أی اختراق للعدو لا یعنی نهایة المعركة، بل یعنی أن التحرك والقتال أصبح أوجب، مشددا علي أن أی اختراق لن یدفع الیمنیین إلي الاستسلام.



وقال السید عبد الملك إن التصعید فی الحدیدة لیس الأول من نوعه مذكراً ببعض مراحل التصعید التی نفذها تحالف العدوان تحت عناوین بارزة ومنها الوصول إلي صنعاء وصعدة والاستیلاء علي محافظة الحدیدة كاملة.



وأكد أن لیس للعدو أی حق أو شرعیة فی هذا العدوان علي بلد مستقل مهما ردد من عبارات لا مضمون لها فی الواقع، مشیرا إلي أن الرئیس الفار انتهت ولایته المحددة وقدم استقالته واعترف أنه تفاجأ بالعدوان ولم یعرف به إلا عندما حصل مضیفا 'لا حق لأی حكومة فی الدنیا أن تدعو بلداناً أخري لاحتلال بلدها وقتل شعبها'.



وأكد علي أن علي المعنیین فی الجبهات الاقتصادیة والإعلامیة والتعبویة بذل كل جهودهم فی التصدی للتصعید الأخیر، كما أوعز للمنظمات والجمعیات الخیریة والمواطنین والجانب الرسمی برعایة أسر الشهداء والمرابطین والجرحي.



** تصعید أمریكی بامتیاز

وعن الدور الأمریكی فی عملیة التصعید الأخیرة أكد السید عبد الملك أن الأمریكیین یدشنون كل تصعید جدید بتصریحات عن السلام بینما هم من یدیرون ویرتبون له، مشیرا إلي أن كلمة السلام بحسب الاستعمال الأمریكی فی الحرب علي الیمن تعنی الحرب والمعركة.



وأوضح السید الحوثی أن الأمریكی حصل من العدوان علي مكاسب كبیر جداً بالنسبة له علي المستوي الاقتصادی عبر صفقات السلاح واستلام الثمن فی كل شیء مشیرا إلي وجود أسلوب أمریكی یتمثل بالخداع والابتزاز، ودور آخر إجرامی ووحشی.



وأوضح أن العدوان بالأساس یعتمد علي إشراف وتخطیط وسلاح ودعم لوجستی أمریكی، موضحا أن كل الأدوار الفعلیة المهمة للعدوان یقوم بها الأمریكی، والسعودی والإماراتی والخونة هم فقط منفذون فی المیدان.



كما أكد أن الجیش واللجان الشعبیة كانوا یتوقعون أن هناك ترتیبات لتصعید عسكری كبیر وأعطیت فُرصة لهذا التصعید مدتها شهر واحد.



وأشار إلي طبیعة الأدوار للأطراف المعتدیة علي الیمن بقوله إن خونة البلاد یأتون تحت السعودیین والإماراتیین ویأتمرون بأمرهم لیكونوا هم من یدفع ثمن العدوان.



** التصعید مقابل تعزیز الروابط مع الكیان الصهیونی

كما أكد السید الحوثی أن هذا التصعید فی هذه المرحلة یقابله توجه من بعض الدول الخلیجیة لتعزیز الروابط مع العدو الإسرائیلی وفی مقدمتهم السعودیة والإمارات و تعدي ذلك إلي مصالح مشتركة وتحالف استراتیجی فی مقابل الاتجاه السلبی ضد البلدان والشعوب الحرة.



** السعودیة تقدم مرتزقتها الیمنیین للحفاظ علي جنودها

وتطرق السید الحوثی إلي معارك الحدود، قائلا إن السعودیة تكبدت خسائر كبیرة فی الحدود، لهذا اشترت یمنیین كعبید فداء لضباطها وجنودها، مؤكدا فی الوقت ذاته أن السعودی والإماراتی لم یأتوا حباً ولا عشقاً لمصلحة أی طرف یمنی، وهم لا یرون فی أی جهة یمنیة مساندة لهم سوي أداة یستغلونها.



وعن الوضع فی الجنوب أكد السید عبد الملك أن من یحملون عناوین وألقابا فی المحافظات الجنوبیة هم فی الواقع أذلاء وخانعین تحت الحذاء الإماراتی وبعضهم رضی لنفسه بهذا، دون أن یستبعد وجود تحرك لبعض الشرفاء فیهم للتحرر والتحرك من تلك الحالة البائسة والمذلة.



وأكد أن هذا العدوان یهدد حریة كل الیمنیین وكرامتهم واستقلالهم وأی تخاذل من أی طرف یمنی ستكون نتائجه كارثیة علي كل الیمنیین، كاشفا بان قتلة النساء والأطفال ومغتصبوهم فی المحافظات الجنوبیة یسعون لتجزئة كل الیمنیین وبعثرتهم.

انتهي ** 2342

