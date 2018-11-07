الرباع الايراني سهراب مرادي ينال الذهبية في بطولة العالم

طهران/7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – فاز الرباع الايراني سهراب مرادي في الخطف في الوزن فئة 96 كيلوغراما ببطولة العالم بالميدالية الذهبية ليحقق بذلك رقما قياسيا بزيادة كيلوغرام واحد.

وقد اقيمت المنافسات لوزن فئة 96 كيلوغرام في اليوم السابع من مسابقات رفع الاثقال بطولة العالم 2018، اذ فاز الرباع الايراني سهراب مرادي في الخطف بالميدالية الذهبية بعد تسجيله الرقم القياسي برفع 186 كيلوغراما.
كما نجح في زيادة الرقم القياسي العالمي كيلوغراما واحدا في هذه الفئة في الخطف.
وفاز الرباع الايراني امير حقوقي بالمركز الرابع عشر في الخطف برفعه 167 كغم.
وفاز بالفضية تيان تاو برفعه 181 كغم. وبالبرونزية رباع بيلاروسي برفعه 180 كغم.
وتقام مسابقات رفع الاثقال بطولة العالم 2018 في الفترة من 1 الي 9 الجاري في عشق اباد بتركمانستان.
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الخطف

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الرباع الايراني سهراب مرادي ينال الذهبية في بطولة العالم

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