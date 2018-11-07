الدنمارك تقبض علي ثلاثة من المشاركين في هجوم اهواز الارهابي

وذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' اليوم الاربعاء ان الشرطة الدنماركية اعتقلت ثلاثة من اعضاء زمرة 'الاحوازية' الارهابية بتهمة الضلوع في الهجوم الارهابي الذي شهدته مدينة اهواز الايرانية اخيرا.

ووقع الهجوم الارهابي في مدينة اهواز يوم 22 سبتمبر الماضي خلال عرض عسكري اقامته القوات المسلحة بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ما ادي الي استشهاد 25 شخصا.

وحسب الناطق باسم الشرطة الدنماركية كيرك غارد فان قوانين البلاد تنص علي ادانة المعتقلين بدفع غرامة او السجن اكثر من سنتين.

واضاف غارد ان الاشخاص الثلاثة الذين اعتقلوا هم اعضاء في مجموعة 'الاحوازية' وادوا من خلال هجومهم الارهابي في مدينة اهواز الي 'مقتل واصابة عدد كبير من الناس الابرياء'.

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