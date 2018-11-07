ايران وكوريا الجنوبية تتفقان علي التجارة بالعملة الكورية

بكين/7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – اعلنت كوريا الجنوبية انها اتفقت مع ايران علي استخدام العملة الوطنية بما فيها العملة الكورية الجنوبية 'وون' للتعامل والتبادل التجاري بين البلدين.

وافادت وكالة 'يونهاب' الكورية اليوم الاربعاء ان هذا الاتفاق يحظي باهمية بالنسبة للبلدين ويظهر ان كوريا الجنوبية تولي اهمية كبيرة لعلاقاتها مع طهران.
واضافت ان هذا الاتفاق يتيح للشركات الكورية والايرانية انجاز التبادل فيما بينها في مختلف المجالات.
وفضلا عن ذلك فقد اعلنت كوريا الجنوبية ان الشركات الكورية قادرة علي الافادة من الفرص الجيدة المتاحة لتبادل السلع غير المشمولة بالحظر مع ايران وهذا يشتمل علي المواد الغذائية والادوية.
واضافت يونهاب ان الطرفين اتفقا بان تتم الدفوعات وتسوية الحسابات المالية والمصرفية بينهما بالعملة الوطنية الكورية 'وون'.
واوضحت ان فريقا من وزارة الخارجية الكورية كان قد زار ايران قبل اسبوع واتفق مع اطهران بان تتم تسوية الحسابات المالية عن طريق حسابات البنك المركزي الايراني لدي بنك 'ووري بنك' وبنك الصناعة الكوري الجنوبي (اي بي كي).
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ايران وكوريا الجنوبية تتفقان علي التجارة بالعملة الكورية

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