خبير اذري: العقوبات الاميركية تخل بالاستقرار الاقتصادي للعالم

واضاف 'قربان جبرائيل' اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا ان النفط الايراني ولجودته يتمتع بمكانة خاصة في سوق الطاقة العالمية وان وقف عرضه سيؤدي الي الاخلال بتوازن السوق العالمية.

واوضح ان الكثير من الدول غيرمستعدة لفقدان هذا المصدر المناسب للطاقة وعلي ذلك نشهد موجة استياء عارمة من اجراءات اميركا التعفسية.

وقال هذا الخبير الاذري ان العقوبات المفروضة علي ايران تخل بالعلاقات الاقتصادية الحرة علي الصعيد العالمي والظروف العادية لسوق الطاقة وتؤدي الي زعزعة العلاقات الاقتصادية الدولية.

واضاف ان اسرائيل تقف وراء العقوبات الاميركية مؤكدا ان نتنياهو هو الداعم الوحيد لترامب حتي الدول الاوروبية التي تعد الحليف الرئيسي لاميركا تعارض هذه العقوبات.

واوضح ان الكثير من الشخصيات في اميركا باتت تدرك التداعيات السلبية لهذه السياسة الخاطئة والتي شوهت صورة بلادها علي الصعيد الدولي.

واردف بالقول ان العقوبات الاميركية ضد ايران مآلها الفشل وهذا مايمكن مشاهدته من الان حيث اعفت اميركا ثمانية دول من عقوباتها علي ايران.

وقال ان الاجراءات المعادية التي تتخذها اميركا هي بسبب سياسة ايران المستقلة مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طالما وقفت بوجه مؤامرات البيت الابيض وكذلك جرائم الكيان الصهيوني المحتل واثارت بذلك غضب ترامب.

وشدد جبرائيل بالقول ان نهج المقاومة الذي تعتمده ايران في المنطقة ادي الي افشال مشاريع اميركا في المنطقة خاصة في العراق وسوريا.

واوضح ان الانجازات العلمية التي توصلت اليها ايران ايضا هي احدي اسباب العقوبات الاميركية وقال ان ايران توصلت خلال العقود الاخيرة الي تطورات ملحوظة في حقل تقنية النانو وصناعة الجوفضاء والدواء.

وقال ان ايران تعد من الدول الريادة من الناحية العلمية في العالم وانها الان تواصل برنامجها النووي السلمي بكل اقتدار وهذا مايخشاه الاستكبار العالمي.

واوضح لاشك ان ايران حكومة وشعبا قادرة بالاتحاد والانسجام علي تجاوز جميع هذه العقوبات.

انتهي**س.ر

